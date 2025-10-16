こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
成蹊大学 Society 5.0 研究所主催第18回講演会「技能・感覚のデジタルコンテンツ化と法的課題―モーションデータと声の権利を題材に―」を開催
成蹊大学（東京都武蔵野市、学長：森 雄一）は、2025年10月21日（火）に成蹊大学Society 5.0研究所主催第18回講演会「技能・感覚のデジタルコンテンツ化と法的課題―モーションデータと声の権利を題材に―」を開催します。
当日は、関真也法律事務所から関真也氏をお招きし、講演いただきます。
技術の発展に伴って、メタバースという新たな空間の例のように、現実と仮想が交錯する時代。これに伴う新しい法律問題はどのように解決されるのだろうか。このようなバーチャル空間で何かを「所有」することはできるのか？別の誰かと喧嘩するなどの問題が起きたらどうするか？
エンタテインメントやファッションに加え、クロスリアリティ（XR）・メタバース、VTuber、人工知能（AI）、eSportsといった先端テクノロジー関係の法務についての日本屈指の専門家から、デジタル×社会の展望やそこで生じる法律問題などについて、幅広いトピックについて解説いただきます。
概要は以下の通りです。
【開催日時】
2025年10月21日（火） 15:00～16:40（4限）
【会場】
成蹊大学3号館203教室 申込不要 ※直接会場にお越しください。
【講演者】 （敬称略）
関真也：関真也法律事務所 代表弁護士・NY州弁護士・上級VR技術者
（司会）
髙橋 脩一：成蹊大学Society 5.0研究所所員／法学部教授
羽賀 由利子：成蹊大学法学部教授
プロフィール等詳細は公式ウェブサイト（https://www.seikei.ac.jp/university/sss/）をご参照ください。
【資格】
どなたでもご参加いただけます。
【主催】
成蹊大学 Society 5.0研究所
▼講演会に関する問い合わせ先
成蹊大学Society 5.0研究所（アジア太平洋研究センター内）
（学長室研究助成課／受付時間 平日9：00～17：00）
℡ 0422（37）3781 Email sss@jc.seikei.ac.jp
公式サイト：https://www.seikei.ac.jp/university/sss
▼本件に関する問い合わせ先
成蹊学園企画室広報グループ
TEL：0422-37-3517
FAX：0422-37-3704
メール：koho@jim.seikei.ac.jp
