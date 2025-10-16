こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【甲南大学】グローバル化の進むスポーツ界に不可欠な「戦う通訳」のリアルを語る講演会を10月25日（土）に開催
日本人アスリートの海外での活躍、外国人アスリートが日本でプレーする機会が増えた近年、「スポーツ通訳者」に対する注目度や需要が高まる一方、「スポーツ通訳者」の認知拡大、地位向上には多くの課題があります。甲南大学（兵庫県神戸市）国際言語文化センターは講演会「スポーツ通訳者の仕事およびスポーツ通訳業界の現状と課題」を10月25日（土）に開催し、一般社団法人スポーツマネジメント通訳協会 理事 篠田和徳氏を講師に、スポーツ通訳者が単なる「言語の伝達者」に留まらない、アスリートのパフォーマンスを左右する重要な役割を果たしていること、直面する業界の課題について掘り下げます。
◆ポイント
・プロ野球球団の通訳者が「戦う通訳」の仕事を明かす
選手の日常に寄り添い、勝利を共に目指す「戦う通訳」のリアルな1日と1年間の業務を語る。単なる語学力だけでなく、マネジメント力や対等な関係性を築くコミュニケーション方法を、具体的なエピソードを交えながら解説
・通訳業界の課題解決への取り組みを紹介
慢性的な通訳者不足や育成・支援体制の不在といった課題に対し、日本で初めて設立されたスポーツ通訳者のための団体である一般社団法人スポーツマネジメント通訳協会が、その解決にどう取り組んでいるかを紹介
・「スポーツ通訳士」という新たな職業を提示
同協会が認定している「スポーツ通訳士」の可能性と、新たなキャリアパスを提案
◆「スポーツ通訳者の仕事およびスポーツ通訳業界の現状と課題」開催概要
【日 時】2025年10月25日（土）13:00～14:30 （開場 12:30）
【会 場】甲南大学岡本キャンパス 8号館1階 811講義室（兵庫県神戸市東灘区岡本8-9-1）
【参加料】無料
【定 員】150名（どなたでも参加いただけます）
【申 込】下記URL内の応募フォームより申し込み
https://forms.office.com/r/nQ1D34t7aq
※申込締切日： 10月24日（金）11:00
【講演者】篠田 和徳 氏（一般社団法人スポーツマネジメント通訳協会 理事／事務局長／渉外本部長）
◆講演者プロフィール
篠田 和徳（しのだ かずのり）
1990年 明治大学文学部卒業。卒業後は株式会社新東京リクルート企画（株式会社リクルート全額出資会社）へ就職。求人広告の営業と組織マネジメントに携わる。退職後、2002年に人材ビジネス系会社を起業。並行してメンタルカウンセリングルームを開設。2011年、株式会社ウィザス（教育事業）入社後、2016年より、同社グループ会社である株式会社吉香（通訳・翻訳事業）の業務を兼務し、2023年、一般社団法人スポーツマネジメント通訳協会設立メンバーとして携わり現在に至る。
（参考）
○一般社団法人スポーツマネジメント通訳協会ホームページ
https://www.spomane-inter.com/
