埼玉医科大学脳神経内科の大田一路らによる研究グループが新たな高齢者脳テンプレートを開発 ― 加齢に伴う脳形態の変化をより正確に反映
埼玉医科大学（埼玉県入間郡毛呂山町）脳神経内科の大田一路らによる研究グループはこのたび、高齢者向け標準脳テンプレートを新たに開発した。既存の脳テンプレートであるMNI152と比較して、60歳以降で整合性が向上しており、今後、高齢者の神経変性疾患および脳卒中研究を推進する新たな基盤となることが期待される。なおこの成果は、2025年9月18日に『NeuroImage』誌320号に掲載された。
■ポイント
・大田一路医員らが高齢者向け標準脳テンプレートを新たに作成。
・MNI152 比べ、60歳以降で整合性が向上（相関係数〔CC〕上昇、平均二乗誤差〔MSE〕低下）。
・特に、拡大した側脳室の位置合わせが安定。
・皮質下の領域（尾状核・海馬・視床・扁桃体）で一致度（Dice係数）が1～4％向上。
・テンプレート本体、領域抽出用の二値画像、解析用プログラムをGitHub／Zenodoで無償公開。
■概要
これまで広く使われてきた脳画像の標準脳テンプレート（MNI152）は、若年～中年のデータに基づいて作られています。そのため、高齢者の脳萎縮などの加齢による変化を十分に反映しておらず、神経変性疾患や脳卒中など、高齢者に多い疾患の研究で使用する際に、ズレが生じることが課題でした。
そこで私たちは、2020年国勢調査の高齢者構成を取り入れ、前処理に機械学習AIを用いて高齢者向け標準脳テンプレートを新たに作成しました。90名の高齢者MRI画像（OASIS-1データ）を利用して高齢者向けテンプレートを作成し、別のデータベース（IXIを利用）より得た282名のMRI画像を用いて外部検証を行いました。
その結果、60歳以上の方の脳画像で整合性が向上（相関係数〔CC〕上昇、平均二乗誤差〔MSE〕低下）し、側脳室周囲の位置合わせが安定しました。特に、脳の内部構造である尾状核・海馬・視床・扁桃体で一致度（Dice係数）が1～4％改善しました。これらのテンプレート・二値画像・解析用プログラムは無償公開しています。
■研究背景
これまで広く使われてきた標準脳テンプレート（MNI152）は若年～中年の平均脳に基づいており、高齢者で目立つ側脳室の拡大や大脳皮質の萎縮を十分に反映していません。そのため、高齢者を対象とする神経変性疾患・脳卒中研究では脳画像の解析時に位置合わせの誤差や評価のばらつきが生じやすく、再現性の確保が課題でした。
本研究は、加齢に伴う形態変化を前提にした高齢者向け標準脳テンプレートを作成し、外部データで有用性を検証することで、この課題の解決を目指しました。
■研究内容
本研究では、加齢に伴う形態変化――特に拡大した側脳室や皮質の萎縮――を前提に、高齢者の脳画像を適切に基準化できる高齢者向け標準脳テンプレートを作成しました。2020年国勢調査に基づく日本の高齢者の男女比と年齢分布を考慮し、標準脳の構成が実情を反映するよう設計しています。作成データとしてOASIS-1の高齢者90例、検証データにはIXIの282例を用い、従来広く用いられているMNI152と比較しました。
前処理ではバイアス補正（N4）、強度正規化、頭蓋外除去を行って、各画像データの条件を統一しました。整合（登録）は段階的に実施し、まず剛体変換（6自由度）とアフィン変換（12自由度）で大域的な位置・形の差を補正したのち、ANTs（SyN） による非線形変換で微細整合を行いました。CC・MSE・SSIMの収束を確認しつつテンプレートを構築し、最終解像度は1mm等方としました。