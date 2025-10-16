中畑清氏・五十嵐亮太氏ら元プロ野球選手が直接指導！

１０月２５日に群馬県太田市でＪＡ全農ＷＣＢＦ少年野球教室を開催

ＪＡ全農は、王貞治氏が理事長を務める一般財団法人世界少年野球推進財団（ＷＣＢＦ）が１０月２５日（土）に群馬県太田市で開催する「ＪＡ全農ＷＣＢＦ少年野球教室」に特別協賛します。

本教室は今年で３３年目を迎える歴史ある教室で、これまで多くの子どもたちの健やかな心身の成長と、未来の夢を応援してきました。

今年度最後の開催となる太田教室では元プロ野球選手の五十嵐亮太氏（ヤクルトＯＢ）、里崎智也氏（ロッテＯＢ）、中畑清氏（巨人ＯＢ）、井口資仁氏（ロッテＯＢ）が子どもたち147名に熱血指導する予定です。子どもたちにとって、超一流の講師陣から野球の理論や技術が学べる大変貴重な機会となります。また、指導者を対象とした子どもたちへのトレーニング方法などの講習会や、保護者を対象にした成長期の子どもへのスポーツ栄養管理に関する講習も行います。

なお、本教室は2025太田スポーツ・レクリエーション祭のメインイベントとして開催されます。

昨年度の野球教室の様子

ＷＣＢＦ王理事長

投手指導の様子

スポーツ栄養教室

バッティング指導の様子

ＪＡ全農ＷＣＢＦ少年野球教室 太田教室の概要

（１）日 時：2025年１０月２５日（土） 【晴天時】９：４５～１５：００

【雨天時】９：４５～１４：４５

（２）場 所：【晴天時】太田市運動公園野球場（群馬県太田市飯塚町1059番地１）

【雨天時】太田市運動公園市民体育館（ 同上 ）

（３）スケジュール： ※晴天時（雨天時は短縮スケジュールで実施します）

（４）参加者数（予定）

ア．野 球 教 室 ：小学生147名、指導者３３名

イ．指導者講習会：（上記指導者のうち）１８名

ウ．スポーツ栄養教室 ：２５名

（５）講 師

ア．野球教室 ：五十嵐亮太氏（ヤクルトＯＢ）、里崎智也氏（ロッテＯＢ）、

中畑清氏（巨人ＯＢ）、井口資仁氏（ロッテＯＢ）

イ．指導者講習会：吉田直人氏（フィットネスクラブ広尾 Ｓ＆Ｃコーチ）

ウ．スポーツ栄養教室：阿部菜奈子氏（ｏｆｆｉｃｅＬＡＣ-Ｕ 管理栄養士）

（６）主 催：一般財団法人世界少年野球推進財団（ＷＣＢＦ）

（７）後 援：太田市

（８）協 賛：全国農協食品（株）、全農パールライス（株）、ＪＡ全農青果センター（株）、

ＪＡ全農たまご（株）、ＪＡ全農ミートフーズ（株）、全農チキンフーズ（株）、

雪印メグミルク（株）

（９）商品提供：全国農業協同組合連合会群馬県本部

（１０）特別協賛：全国農業協同組合連合会