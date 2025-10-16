こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ニコン双眼鏡「遊 4ｘ10D CF」のボディーカラーを一新し発売
ニコンの最薄・最軽量のコンパクト双眼鏡
株式会社ニコンの子会社、株式会社ニコンイメージングジャパンは、コンパクト・軽量モデルの双眼鏡「遊（ゆう） 4x10D CF」のボディーカラーを一新し、発売します。ニコン双眼鏡で最薄・最軽量のボディーに、3つのカラーバリエーションを揃えた高級感のあるデザインが特長です。
発売概要
商品名
ニコン双眼鏡「遊 4x10D CF」
価格
オープンプライス
発売時期
2025年10月31日予定
予約販売受付は、10月22日10時より開始します。
主な特長
1．小型・軽量設計
「遊 4x10D CF」は、フラットでスリムなボディーデザインを採用し、厚さ19mm、質量65gと、ニコン双眼鏡の最薄・最軽量モデルです。コンパクトで、バッグやポーチなどにも収納しやすく、観劇や、美術館、博物館などでの使用はもちろん、日常使いにも最適です。
2．全3色のカラーバリエーション
ボディーカラーには、トレンドのアースカラーを基調としたアイボリーホワイト、アンバーブラウン、ダークネイビーの3色をラインナップしています。光沢を抑えた落ち着いたマットな質感で、高級感のある仕上げとしています。
3．その他の特長
・最短合焦距離は1.2mで観劇や美術館、博物館などでの使用にも便利
・すべてのレンズ・プリズムに多層膜コーティングを採用し、明るい視界を実現
・「視度調整機構」を省いた構造により、眼幅調整とピント合わせだけの簡単操作
主な仕様
https://digitalpr.jp/table_img/2206/120327/120327_web_1.png
※1 見掛視界：ISO14132-1：2015に基づいた見掛視界の表記数値。
※2 ストラップ通し部は除く。
関連リンク
プレスリリース
https://www.jp.nikon.com/company/news/2025/1016_03.html
アイボリーホワイト アンバーブラウン ダークネイビー
株式会社ニコンの子会社、株式会社ニコンイメージングジャパンは、コンパクト・軽量モデルの双眼鏡「遊（ゆう） 4x10D CF」のボディーカラーを一新し、発売します。ニコン双眼鏡で最薄・最軽量のボディーに、3つのカラーバリエーションを揃えた高級感のあるデザインが特長です。
発売概要
商品名
ニコン双眼鏡「遊 4x10D CF」
価格
オープンプライス
発売時期
2025年10月31日予定
予約販売受付は、10月22日10時より開始します。
主な特長
1．小型・軽量設計
「遊 4x10D CF」は、フラットでスリムなボディーデザインを採用し、厚さ19mm、質量65gと、ニコン双眼鏡の最薄・最軽量モデルです。コンパクトで、バッグやポーチなどにも収納しやすく、観劇や、美術館、博物館などでの使用はもちろん、日常使いにも最適です。
2．全3色のカラーバリエーション
ボディーカラーには、トレンドのアースカラーを基調としたアイボリーホワイト、アンバーブラウン、ダークネイビーの3色をラインナップしています。光沢を抑えた落ち着いたマットな質感で、高級感のある仕上げとしています。
3．その他の特長
・最短合焦距離は1.2mで観劇や美術館、博物館などでの使用にも便利
・すべてのレンズ・プリズムに多層膜コーティングを採用し、明るい視界を実現
・「視度調整機構」を省いた構造により、眼幅調整とピント合わせだけの簡単操作
主な仕様
https://digitalpr.jp/table_img/2206/120327/120327_web_1.png
※1 見掛視界：ISO14132-1：2015に基づいた見掛視界の表記数値。
※2 ストラップ通し部は除く。
関連リンク
プレスリリース
https://www.jp.nikon.com/company/news/2025/1016_03.html