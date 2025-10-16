【英国ファン必見】雑貨ブランド「Jubilee」から英国モチーフニットバッグの新デザインが登場。エリザベス女王も愛したロイヤルコーギー
ロンドン生まれのホームウェアブランド「Jubilee」から、
人気のイギリスモチーフ柄ニットバッグに４種類の新柄が登場。
日本橋三越本店 英国フェア2025 にて先行販売され人気を博したデザインが
Jubilee公式サイトにて販売開始。
https://www.jubileedesign.jp/items/90108664(https://www.jubileedesign.jp/items/90108664)
■Jubilee ニットトートバッグ イギリスデザイン
上段：表デザイン・下段：裏デザイン
お洒落さんの間でひっそり注目を集め続ける「ニットバッグ」。
ニット素材の伸縮性による見た目以上の収納力とお手頃さが人気ですが、
なんといっても一番の魅力は編地で表現されたモチーフの独特なかわいらしさ。
今回は ４種類 のロイヤルコーギーをモチーフとしたデザインが新登場！
オールシーズン使える、丈夫な ナイロンニット素材 で愛らしい表情まで表現されています。
■４種類の新デザイン
今回登場したデザインは、表裏でデザインが異なるロイヤルコーギーデザイン。
王冠を被っていたり、近衛兵に扮したお茶目なデザインが揃います。
▼10.Blue(ORG010)
表
裏
▼12.Ivory(ORG012)
表
裏
▼13.Navy(ORG013)
表
裏
▼14.Purple(ORG014)
表
裏
スマホやお財布、小さめの水筒などがすっぽり収納でき
ちょっとしたお買い物のエコバッグ、サブバッグとしても大活躍のサイズ感。
いつものコーデに取り入れて、英国＆コーギー好きをアピールしてみては。
■商品概要
Jubilee(https://www.jubileedesign.jp/items/90108664)
ニットトートバッグ イギリスデザイン(https://www.jubileedesign.jp/items/90108664)
\3,850 (税込)
サイズ : 約 幅24×高さ29×マチ10cm
持ち手 : 約 高さ16cm×幅5.5cm （平置きでの寸法）
重さ : 約165g
素材：ポリエステル100%
※こちらの商品は中国製です
商品番号:JB-toteK-ORG
Jubilee公式サイトより販売中です。
https://www.jubileedesign.jp/items/90108664(https://www.jubileedesign.jp/items/90108664)
■「 Jubilee 」とは
ロンドンでスタートしたブランドです。
全世界の１００以上のデザイナーやブランドとコラボレーションしています。
ナチュラルリネンを使ったクッションカバーやランチョンマット、
また再利用の竹や麦などの自然素材を使ったエコ商品など
生活が楽しくなる雑貨を幅広くとりそろえています。
https://www.jubileedesign.jp/ (公式サイト)
Instagram配信中 ＠jubileedesign.jp
株式会社H.I.T.