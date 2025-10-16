こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
第9回『K-bizマルシェby関東学院大学』を京急百貨店で開催！
～学生たちが、地元食材・地場産業の魅力をＰＲします～
関東学院大学（本部：横浜市金沢区 学長：小山嚴也）と京浜急行電鉄株式会社（本社：横浜市西区 取締役社長：川俣 幸宏 以下 京急電鉄）は、京急グループである株式会社京急百貨店（本社：横浜市港南区 取締役社長：金子 新司 以下 京急百貨店）協力のもと、2025年10月20日（月）に第9回『K-bizマルシェby関東学院大学』を開催いたします。
関東学院大学経営学部では、社会連携教育プラットフォーム『K-biz』を構築し、実際の企業現場の視点を大きく取り入れた教育を推進しています。『K-bizマルシェ』は『K-biz』の代表的な取り組みの一つで、「地元、三浦半島で獲れた美味しく新鮮な野菜や、地元漁港の海産物などを、地域の皆さまにお求めになりやすい価格でお届けし、実際に味わっていただくことで、地元食材や地場産業と地域の魅力を発信したい」というビジネスアイデアをもとに、関東学院大学と京急電鉄が、京急百貨店の協力を得て実現させるもので、2016年から経営学部小山ゼミナールで継続して実施している取り組みです。
学生自ら三浦半島を訪ね商材を仕入れる中で得た商品のこだわりや生産者の思いを、経営学部小山ゼミナールの学生が店頭で発信します。また、栄養学部菅ゼミナール協力のもと、レシピ動画を制作。商品の魅力をさらに引き出す実際のレシピを紹介します。
2023年開催のマルシェの様子
「K-biz マルシェ」について
１．開催日時
2025年10月20日（月） 11：00から16:00まで
※販売商品がなくなり次第終了させていただきます。
２．開催場所
京急百貨店 1階 京急線上大岡駅改札口前特設会場
３．販売商品
学生の大学生活の拠点である神奈川県横浜市金沢区、横須賀、逗子葉山、三崎エリアの地元食材・商品（新鮮野菜、海の幸、調味料、スイーツなど）を、取り揃えました。
【協力企業】
一般社団法人 KAKEHASHI：（加工食品）
三浦市：高梨農園（野菜・加工食品）
葉山町：Sweet Tooth（スイーツ）、フリューリンク（スイーツ）
横須賀市：丸良水産（海産物のり・シーマスカット（海ぶどう））、横須賀シフォン （スイーツ）
横浜市金沢区：有限会社菓匠富貴（スイーツ）、武居商店 （調味料）
４．店頭販売
関東学院大学経営学部の学生17名が店頭に立ち、実際に販売に携わり、商品や地域の魅力をＰＲします。
５．関東学院大学栄養学部菅ゼミナールとのコラボ ーレシピ動画の配信―
関東学院大学栄養学部の学生が、今回の『K-bizマルシェ』で販売する食材を使用したオリジナルレシピを作成。わかりやすく動画を制作し、商品の魅力を更に高めてお客様にPRします。
関東学院大学栄養学部菅ゼミナール
菅ゼミナールでは、幅広く健康づくりについて考えるために数多くの活動を行っています。
健康関連の論文を読んだり、自治体の取り組みについて調べたりするだけでなく、学園祭でゼミ生考案ヘルシーメニューを販売することもあります。
また、身体活動機会を探るために鎌倉や三浦にウォーキングに行く活動もしており、楽しみながら健康について学んでいます。
関東学院大学（本部：横浜市金沢区 学長：小山嚴也）と京浜急行電鉄株式会社（本社：横浜市西区 取締役社長：川俣 幸宏 以下 京急電鉄）は、京急グループである株式会社京急百貨店（本社：横浜市港南区 取締役社長：金子 新司 以下 京急百貨店）協力のもと、2025年10月20日（月）に第9回『K-bizマルシェby関東学院大学』を開催いたします。
関東学院大学経営学部では、社会連携教育プラットフォーム『K-biz』を構築し、実際の企業現場の視点を大きく取り入れた教育を推進しています。『K-bizマルシェ』は『K-biz』の代表的な取り組みの一つで、「地元、三浦半島で獲れた美味しく新鮮な野菜や、地元漁港の海産物などを、地域の皆さまにお求めになりやすい価格でお届けし、実際に味わっていただくことで、地元食材や地場産業と地域の魅力を発信したい」というビジネスアイデアをもとに、関東学院大学と京急電鉄が、京急百貨店の協力を得て実現させるもので、2016年から経営学部小山ゼミナールで継続して実施している取り組みです。
学生自ら三浦半島を訪ね商材を仕入れる中で得た商品のこだわりや生産者の思いを、経営学部小山ゼミナールの学生が店頭で発信します。また、栄養学部菅ゼミナール協力のもと、レシピ動画を制作。商品の魅力をさらに引き出す実際のレシピを紹介します。
2023年開催のマルシェの様子
「K-biz マルシェ」について
１．開催日時
2025年10月20日（月） 11：00から16:00まで
※販売商品がなくなり次第終了させていただきます。
２．開催場所
京急百貨店 1階 京急線上大岡駅改札口前特設会場
３．販売商品
学生の大学生活の拠点である神奈川県横浜市金沢区、横須賀、逗子葉山、三崎エリアの地元食材・商品（新鮮野菜、海の幸、調味料、スイーツなど）を、取り揃えました。
【協力企業】
一般社団法人 KAKEHASHI：（加工食品）
三浦市：高梨農園（野菜・加工食品）
葉山町：Sweet Tooth（スイーツ）、フリューリンク（スイーツ）
横須賀市：丸良水産（海産物のり・シーマスカット（海ぶどう））、横須賀シフォン （スイーツ）
横浜市金沢区：有限会社菓匠富貴（スイーツ）、武居商店 （調味料）
４．店頭販売
関東学院大学経営学部の学生17名が店頭に立ち、実際に販売に携わり、商品や地域の魅力をＰＲします。
５．関東学院大学栄養学部菅ゼミナールとのコラボ ーレシピ動画の配信―
関東学院大学栄養学部の学生が、今回の『K-bizマルシェ』で販売する食材を使用したオリジナルレシピを作成。わかりやすく動画を制作し、商品の魅力を更に高めてお客様にPRします。
関東学院大学栄養学部菅ゼミナール
菅ゼミナールでは、幅広く健康づくりについて考えるために数多くの活動を行っています。
健康関連の論文を読んだり、自治体の取り組みについて調べたりするだけでなく、学園祭でゼミ生考案ヘルシーメニューを販売することもあります。
また、身体活動機会を探るために鎌倉や三浦にウォーキングに行く活動もしており、楽しみながら健康について学んでいます。