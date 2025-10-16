信託報酬の一部をお客様に還元する ひふみの「資産形成応援団」総額約1億3,000万円分を還元いたしました！

レオス・キャピタルワークス株式会社

SBIレオスひふみ株式会社の傘下で投資信託「ひふみ」シリーズを運用するレオス・キャピタルワークス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：藤野 英人、以下「当社」）は、当社の直接販売で5年以上ひふみ投信およびひふみワールドを保有いただいている合計43,534名のお客様に、信託報酬の一部を還元する「資産形成応援団」にて、総額約1億3,000万円を還元いたしました。

■ひふみの資産形成応援団とは

資産形成応援団とは、直接販売で5年以上保有いただいているひふみ投信およびひふみワールドについて、信託報酬の一部を年2回（4月・10月）当社がお客様に還元することにより、信託報酬を実質的に割り引くという日本で初めて※導入された仕組みです。5年以上または10年以上継続して保有されている口数に対して応援金を還元いたします。

応援金還元率は受益権口数に係る資産残高に対して、商品別に応じて変動いたします。応援金は、新たに投資信託を買付ける資金に充当いたします（原則として、現金のまま、お渡しすることはありません）。

※自社調べ

■実質信託報酬

[表: https://prtimes.jp/data/corp/49166/table/136_1_581b550e520474b9897ff287d6e3b7f0.jpg?v=202510160356 ]

■当社の直接販売について

当社に直接口座を開設いただく直接販売では2008年にひふみ投信・2019年にひふみワールドが開始し、現在の基準価額はひふみ投信80,832円、ひふみワールド26,284円（10月15日時点）となります。直接販売のお客様は現在約6万人、全体の50％強のお客様が資産形成層の40代以下です。また約70％のお客様が1か月あたり１～３万円のつみたて投資を行なっています。

当社では、直接販売で口座をお持ちのお客様向けのセミナーや、投資先の企業を訪れるひふみの「社会科見学」など、投資をより身近に感じていただけるイベントを開催しております。各種イベントはこちらよりご確認ください。https://events-hifumi.rheos.jp/public/seminar?limit=1000

※2025年9月末時点https://prtimes.jp/a/?f=d49166-136-94652b0d54dae4fe5999d6c9005be78b.pdf

レオス・キャピタルワークス株式会社

レオス・キャピタルワークスは「資本市場を通じて社会に貢献します」という経営理念のもとに2003年に創業した資産運用会社です。運用・販売する投資信託「ひふみ」シリーズは、守りながらふやす運用でお客様の長期にわたる資産形成を応援します。また投資顧問業においては、国内外の企業年金基金、機関投資家のお客様の資産を受託、運用しております。レオス・キャピタルワークスはSBIレオスひふみ株式会社（証券コード: 165A) のグループ会社です。https://www.rheos.jp/

投資信託にかかる費用・リスク https://www.rheos.jp/policy/risk/

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1151号

一般社団法人投資信託協会会員 一般社団法人日本投資顧問業協会会員