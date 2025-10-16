健康経営支援ITシステム「ciaeru」、IT導入補助金2025に採択

株式会社Canvas

株式会社Canvas(本社:島根県松江市、代表取締役:元廣 惇)が提供する健康経営支援ITシステム「ciaeru(シアエル)」が、中小企業庁が推進する「IT導入補助金2025」の通常枠に採択されたことをお知らせいたします。

ciaeru 公式サイト: https://www.canvas.co.jp/lp2025/詳細を見る :https://www.canvas.co.jp/lp2025/

背景: 健康経営の「実践の壁」を打ち破る

健康経営への関心は年々高まっていますが、多くの経営者が「重要性は理解しているが、具体的に何をすればいいのかわからない」という課題に直面しています。特に中小企業では、専門知識を持つ人材の不足や、効果測定の難しさから、健康経営の取り組みが進まない現状があります。

「ciaeru」は、この課題に正面から応えるシステムです。労働損失額やワークエンゲージメントといった客観的なデータを提供することで、専門家と企業の管理者が共通言語で対話できる基盤を作ります。さらに、従業員の身体機能チェックや職場環境の分析を含めた総合的なアセスメントを実施。収集したデータに基づき、専門家と企業が協働して具体的な健康経営施策を考案・実施できるよう支援します。

ciaeruが実現する3つの価値

1. 経営者にとって:「何をすべきか」が明確になる

労働損失額を金額で可視化することで、健康経営の重要性を経営判断に組み込める 専門家との対話を通じて、データに基づく自社に最適な施策を検討できる 経営層向けレポートで、取締役会や投資家への説明資料としても活用可能

2. 人事・健康管理担当者にとって:専門知識がなくても実践できる

アンケート、フィジカルチェック、環境分析のデータを一元管理し、分析の手間を大幅削減 現場訪問時の身体機能チェック結果と環境要因を組み合わせた多角的分析で、真の課題を特定 整理されたデータをもとに、専門家と企業管理者が対話しながら施策の優先順位を検討。自社の状況に最適な健康経営プランを構築できる

3. 従業員にとって:自分の健康状態と職場環境の改善を実感できる

ワークエンゲージメントスコアで、仕事へのやりがいや組織への貢献度を可視化 継続的なモニタリングにより、健康状態の変化をタイムリーに把握し、早期対応が可能 職場環境の改善が数値で確認できるため、会社の取り組みへの信頼感が向上

ciaeruの特長:「測る」だけでなく「変える」までサポート

■ 健康経営の現状を「見える化」

アンケート結果から、労働損失額(プレゼンティーイズム・アブセンティーイズム)やワークエンゲージメントスコアを自動算出。健康課題が企業にもたらしている影響を金額で把握できるため、専門家と経営層が同じデータを見ながら、具体的な改善策を検討できます。

■ トータルアセスメントで「本当の課題」を発見

アンケート調査、企業訪問時のフィジカルチェック、現場環境分析という3つの視点から従業員の健康状態を多面的に把握。表面的な症状ではなく根本原因にアプローチする施策を導き出します。

■ 継続的改善サイクルの構築

定期的なデータ収集により、施策実施後の効果を定量的に測定。PDCAサイクルを回すことで、健康経営の取り組みを継続的に改善できます。

IT導入補助金2025について

「ciaeru」は「通常枠」の対象ツールとして採択されています。本補助金を活用することで、中小企業・小規模事業者の皆様は以下の補助を受けることが可能です。

補助率: 購入金額の1/2以内

補助額: 5万円以上 150万円未満

対象者: 中小企業・小規模事業者

IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やDX等に向けたITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入を支援する補助金です。

今後の展開

株式会社Canvasは、「ciaeru」を通じて、「健康経営をやりたいが何から始めればいいかわからない」という経営者の悩みに応えることで、より多くの企業が健康経営に取り組める環境づくりを推進してまいります。特に、専門人材やノウハウが不足しがちな中小企業において、データに基づく科学的なアプローチで健康経営の実践を支援し、働く人々が心身ともに健康で、いきいきと働ける社会の実現を目指します。今後も、従業員のwell-being向上と企業の持続的成長の両立に貢献してまいります。

株式会社Canvas 会社概要

会社名: 株式会社Canvas

所在地: 島根県松江市北陵町1 テクノアークしまね南館L

代表者: 代表取締役 元廣 惇

設立: 2021年3月

事業内容:

・行政・企業・地域団体・個人に対してのヘルスケアサービス業務

・医療・保健に関する情報の収集・処理サービス及び情報提供サービス業務

・医療・保健に関する営業、調査、マーケティングの支援

・医療・保健に関する行政・企業・地域団体・個人に対しての研究調査業務

・医療・保健関連人材の育成、能力開発のための教育及びコンサルティング業務

・医療・保健関連人材に対する研修、セミナー、講演会、講習会等の各種催事の企画、

立案、実施、運営及びそれらに関するコンサルティング業務 等

URL: https://www.canvas.co.jp/

詳細を見る :https://www.canvas.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社Canvas 広報担当

E-mail: canvas.contact0319@gmail.com