鉄道沿線をめぐる「どっぷり高知旅」日帰りツアーを実施します。
高知県では、地域ならではの体験や地元の方との交流を通じ、高知ならではの魅力をじっくり・深く・たっぷり味わっていただき、日常を忘れ、心からの息抜きや新しい発見・気づきにつなげて高知のファンになっていただくことを目指す「どっぷり高知旅キャンペーン」を開催しています。
キャンペーンの一環として、鉄道を使いながら、地元ガイドとの観察会やまち歩きなど、一人では体験できない趣向を凝らした日帰りのモニターツアーを高知県の西部と東部で１回ずつで開催します。
一般参加者とスペシャルゲストに秋の高知の魅力をどっぷり楽しんでいただきます。
■主催
どっぷり高知旅キャンペーン推進委員会
（事務局 高知県観光振興スポーツ部）
■実施概要
【第1弾】「四万十町」コース
希少植物と町の魅力に出会うローカルツアー秋のしまんと旅
・開催日：2025年10月26日（日）
・集合場所・時間：高知駅北口 8:20集合
・参加費：8,000円（旅費、昼食費、保険料、体験料等を含む）
・定員：20名
・スペシャルゲスト：デカレンジャー(デカピンク役)菊地美香さん
主な行程・体験内容：
・遠山自然公園で希少植物観察会
・四万十川と沈下橋を散策
・岩本寺でランチ
・くぼかわまち歩き
・松鶴堂でお買い物
若井沈下橋
岩本寺天井絵
※写真はイメージです。
※詳細は次のURLをご参照ください。
https://x.gd/TFZUv
【第2弾】「奈半利町・安田町」コース
爽快！オープンデッキ車両で行くゆず香る中芸の日本遺産探訪ツアー
・開催日：2025年11月9日（日）
・集合場所・時間：後免駅 9:00集合
・参加費：8,000円（旅費、昼食費、保険料、体験料等を含む）
・定員：20名
・スペシャルゲスト：デカレンジャー(デカピンク役)菊地美香さん
主な行程・体験内容：
・奈半利町まち歩き
・junosでランチ
・大心劇場で日本遺産の動画観賞
・味工房じねんでお買い物
・日本遺産ゆずロードミュージアム見学
・ゆず畑見学・ゆず搾り体験
・輝るぽーと安田でお買い物
奈半利町まち歩き
安田町 ゆず畑
※写真はイメージです。
※詳細は次のURLをご参照ください。
https://x.gd/vHpah
■お問い合わせ
〇事業全般について
どっぷり高知旅キャンペーン推進委員会 事務局
（高知県観光振興スポーツ部 地域観光課内）
TEL：088-823-9706
担当：齊藤・西本
〇イベント当日の対応について
（委託先）株式会社ひととコーポレーション
TEL：
宮本090-5278-5915
三上080-1943-7911
担当：宮本・三上