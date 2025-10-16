世界パラ陸上メダリストの伊藤選手と上与那原選手がNTNを表敬訪問

NTN株式会社

NTN株式会社(以下、NTN)は、2021年より車いす陸上競技選手の伊藤智也選手(バイエル薬品株式会社所属)と上与那原寛和選手(SMBC日興証券株式会社所属)に競技用車いす専用のベアリング(軸受)およびチューニングなどの技術サポートを提供しています*1。このたび、9月27日から10月5日にインド・ニューデリーにて開催された「ニューデリー2025世界パラ陸上競技選手権大会」で両選手が見事メダルを獲得され、10月13日に両選手が当社の桑名技術開発センター(三重県桑名市)を表敬訪問されました。

*1 2025年9月22日プレスリリース:

当社が技術サポートを提供する車いす陸上競技選手が世界選手権に出場

https://www.ntn.co.jp/japan/news/press/news202500067.html

NTNにご来訪いただいた伊藤智也選手(前列左)、上与那原寛和選手(前列右)

NTNは両選手の競技用車いす(レーサー)のホイール向けに、回転トルクの低減と耐久性を両立した専用設計の軸受を提供しています。提供している軸受は、転動体に重量が軽いセラミック製のボールを使用しているほか、潤滑油や軸受内部のすきまを調整し、各選手の走行姿勢やレース戦略、感覚に合わせた最適な仕様となっています。

ご訪問いただいた際には、両選手に提供している軸受の開発やレーサーへの軸受の組み込み・チューニングを行う担当者を含む当社従業員が両選手をお迎えし、両選手の国際大会におけるご活躍を称えるとともにメダル獲得をお祝いしました。

今後も当社が100年以上にわたって培ってきた軸受に関する豊富なノウハウを活かし、両選手をサポートしてまいります。

両選手からいただいたコメント

NTNの支援のおかげで、軸受のセッティング技術において最先端の位置に立てていると実感しています。漕いでいない間にいかにスピードを維持できるかは軸受の性能に大きく依存しており、そこでロスが生じればスピードが低下し、漕ぎ手への負担が増すことになります。

その点、NTNの軸受はその不安を払拭し、ロスを最小限に抑えることでスピードをさらに高め、加速することが可能となりました。これが今回のメダル獲得につながったと確信しています。

伊藤智也選手

・プロフィール

1963年生まれ、三重県鈴鹿市出身

バイエル薬品株式会社所属

・ニューデリー2025世界パラ陸上競技選手権大会 成績

400m(T52クラス) 銅メダル

・コメント

レース会場は砂利が多く、埃が舞うなど非常に過酷な環境でした。そのような中でもＮＴＮの軸受は一切の不具合なく、安定して機能しており、大変心強く感じました。

上与那原寛和選手

・プロフィール

1971年生まれ、沖縄県沖縄市出身

SMBC日興証券株式会社所属

・ニューデリー2025世界パラ陸上競技選手権大会 成績

400m(T52クラス) 銀メダル

1500m(T52クラス) 銀メダル

・コメント

車種によっては横風の影響によりコーナーへの入り方が異なりますが、NTNの軸受はどのような車種でも常に安定した性能を発揮してくれました。

NTN株式会社

ＮＴＮ株式会社は、ベアリング（軸受）やドライブシャフトなどの研究・開発、生産、販売を行う精密機器メーカーで、2018年に創業100周年を迎えました。

主力商品のベアリングは機械の回転を支える重要かつ精密な部品で、自動車や建設機械、農業機械、工作機械、ロボット、鉄道車両、航空機、電子機器などあらゆる機械に使用され、世界中の人々の生活を支えています。

主力商品の中でも自動車のタイヤの回転を支えるハブベアリングや自動車のモーターやエンジンの動力をタイヤに伝えるドライブシャフトは世界トップクラスのシェアを誇ります。

ＮＴＮは、省エネルギーに貢献するベアリング技術を幅広い分野で生かすことで世界を取り巻く社会的課題の解決に貢献し、人と自然が調和し、人々が安心して豊かに暮らせる「なめらかな社会」の実現を目指しています。

https://www.ntn.co.jp/japan/corporate/special1.html