【福岡】あの老舗喫茶店が蘇る！42年愛された名店『チャーリーブラウン』が10月20日（月）薬院に復活

株式会社カタンナッセ

飲食店運営を手がける株式会社カタンナッセ（本社：福岡県福岡市）は、福岡市中央区で42年間愛された老舗喫茶「チャーリーブラウン」のブランドを承継し、2025年10月20日（月）より薬院・平尾エリアに新たな純喫茶としてオープンいたします。

・チャーリーブラウンについて

1983年の創業以来、福岡市・渡辺通の商業施設「サンセルコ」で42年間にわたり多くの方に親しまれてきた老舗喫茶「チャーリーブラウン」。カレーやナポリタンなどの洋食を提供し、地域のお客様に愛されてきたお店です。

今回、この「チャーリーブラウン」のブランドを引き継ぎ、薬院・平尾エリアにて新たにスタートいたします。先代が大切にしてきた家具・雰囲気を受け継ぎながら、地域に根差したお店づくりに取り組んでまいります。

■公式Instagram

https://www.instagram.com/charliebrown_1983/

※公式Instagramでは、店舗の様子やメニュー情報などを発信予定です。

・受け継がれる伝統のカレーと、喫茶店らしい味わいの数々

▲創業1983年 チャーリーブラウンのビーフカレー（サラダ・スープ付）/ 980円（税込）

長年にわたり多くのお客様に愛されてきた「チャーリーブラウン」の定番メニュー。創業当時からの製法を受け継ぎ、今回の店舗でも変わらぬ味を提供いたします。

どこか懐かしく、ひと口ごとにほっとする伝統のカレーをお楽しみください。

▲スパゲッティナポリタン（サラダ・スープ付）/ 980円（税込）

もっちりとした中太麺に、ケチャップの甘酸っぱさとコクが絡む王道の一皿。

素朴ながらもやさしい味わいが、喫茶店らしい温もりを感じさせます。

▲クラシックオムライス（サラダ・スープ付）/ 1,280円（税込）

バターの香り豊かなチキンライスを、ふんわり卵で包み込んだ定番メニュー。変わらないトマトソースの酸味とコクが絶妙にマッチし、どの世代にも愛される味わいです。

昔ながらの喫茶店らしいメニューはもちろん、モーニングの時間には9種類のクロワッサンを取り揃えた多彩なラインナップをご用意しています。

・開放的あふれる、2階建ての純喫茶空間

店内はメゾネットタイプの2階建てで、吹き抜けのある開放的な空間が特徴。カウンター席とテーブル席を備えており、ひとりでもグループでも過ごしやすい造りとなっています。

温かみのある照明と木の質感が調和した店内で、ゆったりとした時間をお楽しみください。

<<代表コメント>>

近年、後継者不足問題が深刻化しているなか、私たちは純喫茶という文化を残したいという想いから、“ブランドを引き継ぐ”という形で新たな一歩を踏み出しました。

旧チャーリーブラウンは長年にわたり地域のお客様に愛されてきたお店であり、その想いを大切に受け継ぎながら、今後は「新チャーリーブラウン」として再始動いたします。

これまでのお店の雰囲気や味を守りながら、当社ならではの強みを活かした新しいメニューやサービスを加え、地域に根ざしたお店づくりを続けていきます。

今後とも、変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

・店舗概要

■店名

チャーリーブラウン

■営業時間

【8時～11時】 モーニング

【11時～14時】 ランチ

【14時～18時】 カフェタイム

※10月20日～31日はモーニング・ランチのみ営業

■アクセス

〒810-0014

福岡市中央区平尾1－13－8 エスティメゾン1階（西鉄薬院駅から徒歩5分）

■定休日

なし

■電話番号

092-401-4600

■食べログ

https://tabelog.com/fukuoka/A4001/A400104/40071452/

■Instagram

https://www.instagram.com/charliebrown_1983/