ソニーストア 銀座とビクセンのコラボレーション！11月3日（月）より【星空写真のプロフェッショナルの作品展示とトークショー！あなたのカメラで撮る、感動の一枚】を実施

株式会社ビクセン

総合光学機器メーカー株式会社ビクセン（本社：埼玉県所沢市、代表取締役：新妻和重）は、2025年11月3日（月）から11月15日（土）までの間、ソニーストア銀座（東京都中央区）にて、写真・映像作品展示とトークショーを実施いたします。

1. 【見て感動】星空写真 作品展示（写真展）

天体写真家中西アキオ氏、星景写真家北山輝泰氏による美しい星空の写真や動画を展示します。

「こんな作品が撮れるんだ！」という感動と、撮影への意欲をかき立てます。

2. 【聞いて楽しい】専門家の話が聞ける！星空動画撮影トークショー

星空動画撮影のスペシャリスト、北山輝泰氏が登壇し、星空の動画（タイムラプス）撮影の楽しさをご紹介。

一枚の写真ではなく、動画で星空を表現することへの特別な思いをお聞かせいただきます。

最新の動画作品の紹介はもちろん、撮影でたいへんだったことや、楽しかったことなどの撮影の裏側も聞けるチャンス！

星空の動画撮影に興味がある方はもちろん、どなたでもご参加いただけるトークショーです。

講師プロフィール

■中西アキオ（本名中西昭雄）

日本を代表する天体写真家であり、微弱光撮影装置のエンジニア

有限会社ナカニシイメージラボ代表取締役

主な著書は、「星空撮影の教科書」（技術評論社）、「メシエ天体＆NGC天体ビジュアルガイド」（共に誠文堂新光社）、「都市星景撮影術」「星景写真撮影術」（共にアストロアーツ）。「月のかがく」「太陽のかがく」「星空のかがく」（共著・共に旬報社）。「読むプラネタリウム・春夏秋冬の星空4冊組」（共著・アリス館）ほか多数

http://www.nakanishi-i-l.com/

■北山 輝泰（星景写真家兼ビデオグラファー）

日本大学芸術学部写真学科卒業後、福島県に移住し天文インストラクターとなる。その後、天体望遠鏡メーカーに転職し、営業マンとして7年勤務した後、星景写真家として独立。現在は天文雑誌「星ナビ」のライターをしながら、全国で写真講師の仕事を行う。ソニーαアカデミー銀座校、名古屋校、大阪校、オンライン校にて定期的に授業を行う。

https://kitayamateruyasu.com/

開催概要

写真展・製品展示

日時：2025年11月3日（月）～11月15日（土）

場所：ソニーストア 銀座 4階（東京都中央区銀座五丁目8番1号 GINZA PLACE 4-6階）

イベントページ：https://ers.sony.jp/SEvent/pageEventDetailEVT?e=a2ORA00000SMFQ52AP&p=%E9%8A%80%E5%BA%A7(https://ers.sony.jp/SEvent/pageEventDetailEVT?e=a2ORA00000SMFQ52AP&p=%E9%8A%80%E5%BA%A7)

トークショー

日時：2025年11月15日（土）

(1)13:00～14:00

(2)15:00～16:00

場所：ソニーストア 銀座 4階（東京都中央区銀座五丁目8番1号 GINZA PLACE 4-6階）

定員：各回20名

予約方法：下記イベントページより、ご予約ください。

※予約にはLINEのご利用が必要です。

※トークショーは同内容の2回開催です。どちらか1回のみご予約ください。

※立ち見可能です。

イベントページ：https://ers.sony.jp/SEvent/pageEventDetailEVT?e=a2ORA00000SMFRh2AP&p=%E9%8A%80%E5%BA%A7(https://ers.sony.jp/SEvent/pageEventDetailEVT?e=a2ORA00000SMFRh2AP&p=%E9%8A%80%E5%BA%A7)