京都から世界へ、一級のひとやすみ。京チョコレート専門店「IKKYU」、2025年10月23日、京都高島屋S.C.(百貨店)地下1階に初出店。

株式会社 一休

「一休（いっきゅう）」は、“一級の一休（ひとやすみ）”をお届けする京都発の京チョコレート菓子専門店です。

私たちは「京都」という伝統の枠にとどまらず、世界中から選び抜かれた一級の素材と製法を求め、時代と文化を超えて「心を満たす休息とは何か」を探求しております。

厳選されたカカオや乳製品などの原材料はすべて、その土地の風土や哲学を映す「文化のかけら」。それらを独自の**焦紋製法（しょうもんせいほう／特許出願中）**によって、香りの立ち上がりと奥行きを最大限に引き出し、これまでにない深みと余韻をもつ菓子へと昇華させました。

京都の静謐な美意識と、世界の多彩な食文化の融合。

一口ごとに、素材が語り、香りが舞い、心がほどけていく、そんな一期一会の茶席に招かれたような“一級の一休（ひとやすみ）”、どうぞご堪能ください。

商品

IKKYU

格子模様のラングドシャに抹茶クリームとホワイトチョコを飾りました。

5個入 837円、8個入 1,167円、12個入 1,750円、15個入 2,187円（税込）

［焦紋製法］

焼印の焦がしで作る伝統的な市松文様はわずか2秒間の技から作り出されます。

［京都宇治抹茶］

京都・宇治の伝統的な被覆栽培と石臼挽きにより生まれた鮮やかな深緑色。渋みを抑えた柔らかな甘みと豊かな旨味で、上質な和の時間を演出します。

［香りを引き出す150度の焼成技術］

このお菓子の美味しさは食感と香りにあると我々は考えました。抹茶の香りが最大限に花開く温度を見極め、たどり着いた温度は150度でした。低温でゆっくりと香りを閉じ込めます。

IKKYU NAMA CHOCOLATE

極上の口溶け生食感のチョコレートに、クランチを合わせたスペシャリテ。

16 piece： 各種1,620円（税込）

［MILK］

ダークチョコレートにホワイトチョコレートをリコンチュアリングした、滑らかで口溶けの良いミルクチョコレート。

［MATCHA］

濃厚な抹茶の生チョコにサクッと軽やかなクランチをひとさじ。滑らかな口どけの中に広がる香りと食感のリズム、贅沢な余韻を奏でます。

［KINAKO］

直火焙煎きな粉の香ばしい風味と、とろける生チョコの口どけ。サクサクのクランチを合わせ、香ばしいさと食感のハーモニーを楽しめるひと粒です。

ごまぺろりん

金ごまの芳醇な薫りと、ほのかに薫る戸外醤油が絶妙なごまのチュイールをあわせた新感覚のパイ菓子です。

3個入 983円、6個入 1,750円（税込）

出店概要

開業日：2025年10月23日（木）

場所：京都高島屋S.C.(百貨店)地下1階（〒600-8520 京都市下京区四条通河原町西入真町52）

ショップ名：IKKYU（いっきゅう）

営業時間：午前10時～午後8時