【東北初】金型部品・工具寿命を最大7倍に延長！革新的処理『DKクライオプロセス』正式提供開始

株式会社ディクシム・エムピー

自動車部品や家電、医療機器など、あらゆる工業製品を大量生産するために「金型」や「工具」などが製品の品質を決定する重要な部品といえます。各々の工場ではこれらの部品には寿命があり、常に交換しながら品質向上に努めています。

今回、株式会社ディクシム・エムピー（福島県郡山市、代表取締役：藤田大）は、金型部品・工具寿命を最大 7 倍に延長する革新的処理技術「DK クライオプロセス」を、東北で初めて 2025 年 10 月 10日より正式提供開始いたしました。

金型の寿命が伸びることでチッピング（刃先が欠けたり折れたりすること）が激減したり、ロングライフに使用できることで交換頻度も激減し、生産性が向上した事例も多々ございました。

従来、焼戻し後のクライオ処理（超サブゼロ）は効果が得られないとされ、対応可能な企業は全国でもごくわずかでした。

当社は協力工場の力添えもあり、この常識を覆す新しい処理技術の確立に成功。約2年半にわたる実証実験を通じ、福島県を中心とする多くの企業にて効果を確認し、金型部品では最大7倍の長寿命化という実績も得られました。

このたび、東北初の提供企業 として正式にサービス展開を開始します。

『DKクライオプロセス』の特長

・寿命延長：金型部品で最大7倍の長寿命化を実現

・唯一の方法：形状変更・材質変更・コーティング前に試せる新たな対策

・効果の持続：一度の処理で素材内部が改善され、廃棄まで効果が続く

・コスト削減：交換頻度やメンテナンス回数を削減し、トータルコストを大幅に低減

・安定稼働：チッピング抑制により、生産停止リスクを軽減

DKクライオプロセスの処理日程に関しまして

・現行、１ヶ月～１.５ヶ月に弊社指定日にて処理を実施

・概ね下記のようなタイミングにて受付をしております。

（詳細な処理日の日程に関しましては

弊社ホームページ内https://dksmmp.com/dkcryo.phpに告知(https://dksmmp.com/dkcryo.php%E3%81%AB%E5%91%8A%E7%9F%A5)）

今後の展開

・処理対応サイズの拡大（現行180mm × 280mm × 30mmから、より大きな製品へ対応予定）

・協力工場との連携による「製作＋DKクライオプロセス」一括受注サービスの推進

・現行、１～１.５ヶ月に１度の処理から、処理タイミングの短縮を図る

会社概要

株式会社ディクシム・エムピーは、福島県郡山市を拠点に、専門商社として特殊部品加工や表面処理、熱処理、など幅広い技術サービスを提供しています。2019年の創業以来、「よりベターな解決策をお客様と共に」を理念に掲げ、製造現場の課題解決と生産性向上に貢献しています。

『DKクライオプロセス』は、従来の常識を覆す画期的な技術です。金型・工具の寿命を延ばすことで、コスト削減と品質向上の両立を可能にし、製造現場の競争力を強化します。

東北から全国へ、ものづくり現場の課題解決を支える技術 として広げてまいります。

社名：株式会社ディクシム・エムピー（DKSM・MP）

所在地：〒963-0121 福島県郡山市三穂田町川田字大徳原1-62

TEL：080-6000-5221

FAX：024-505-4392

E-mail：dfujita@dksmmp.com

創業：2019年11月

資本金：300万円

代表取締役：藤田 大

事業内容：、・金型部品ならびに金型関連部品の製造および販売

・治工具の製造および販売

・上記に付帯する一切の業務

HP：https://dksmmp.com