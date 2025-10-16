音楽制作をプロに依頼できるサービス「ONLIVE Studio 」にてサポート窓口開設！運営スタッフに直接相談が可能に！
サウンドオンライブ株式会社（本社：東京都世田谷区、代表取締役：宮西 洋充）が運営する、様々な音楽制作のプロフェッショナルに依頼ができるサービス「ONLIVE Studio」にて、ユーザーが音楽制作について相談できる、運営スタッフによる無料のご相談窓口が開設されました。
音楽制作に踏み出せない方へ
音楽制作を考えているユーザーで、どのように制作や依頼をスタートさせればいいかわからない方へ向け、運営スタッフによる無料の相談窓口が開設されました。
音楽制作をやったことがない方や、プロに依頼したことがない方が、最初の一歩を踏み出す後押しとなるようなサポートを提供します。
例として、以下のようなご質問を解決していきます。
・オリジナル曲が欲しいのですが、制作の進め方がわからないので、誰に最初に頼めばいいかわかりません。作曲家ですか？プロデューサーですか？
・料金の相場がわからないので、どのくらいの予算を用意すればいいのかわかりません。安すぎる金額を提示して失礼になると申し訳ないです。
・プロフェッショナルに頼める範囲がどこからどこまでかわかりません。配信したい場合、ミックスを頼めばいいのですか？マスタリングですか？エンジニアは別ですか？
このように、音楽制作のスタートで立ち止まっている方は、ONLIVE Studioの運営スタッフに相談することができます。
ご相談窓口 ご利用手順
サイト内にある、お問い合わせフォームへアクセスすると、そこからお問い合わせを送ることができます。
フォームで記入いただいたメールアドレスへ、後日運営スタッフよりご連絡がありますので、具体的な相談をそこから始めることができます。
ユーザーに寄り添うサービスへ
ONLIVE Studioは、プロフェッショナル、アマチュア問わず、全ての人が音楽制作を楽しむことができるように作られた、音楽特化型ウェブサービスです。
新しい出会いや、素晴らしい作品、魅力的なコラボレーション。これらを生み出す環境づくりに、運営は日々尽力しています。
今回開設された窓口から運営スタッフへのご相談は無料となっており、どんな簡単なことでもサポートしていく体制です。
素敵な音楽制作のサポートができることを、スタッフ一同楽しみにしております。
まずはお気軽にお問い合わせください！
お問い合わせ窓口(https://onlivestudio.zendesk.com/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=50975627493785)
「ONLIVE Studio」 とは？
ONLIVE Studio は、音楽のプロフェッショナルに音楽制作の依頼ができるサービスです。
当サービスには、プロデューサーやミックスエンジニア、スタジオミュージシャンなど、さまざまな音楽プロフェッショナルが登録されており、依頼者は自分にぴったりのプロフェッショナルを検索し、ONLIVE Studio 上で簡単に音楽制作の依頼ができます。
ONLIVE Studio は、音楽を愛し情熱を捧げる方達へ活躍の場を提供、さらに音楽クリエイターとプロフェッショナルの間に新たな架け橋を築くことで、音楽業界の活性化を目指しています。
ONLIVE Studio サービスサイト
https://onlive.studio/
登録プロフェッショナル例
作曲家 / 作詞家 / アレンジャー / ミュージシャン / シンガー / ビートメイカー / プロデューサー / ミックスエンジニア / マスタリングエンジニア... etc.
依頼例
- 自分で演奏できない楽器の録音を依頼したい
- 曲のアレンジを依頼したい
- レコーディングした楽曲のミックスを依頼したい... e.t.c.
ONLIVE Studio オウンドメディア「ONLIVE Studio blog」
https://blog.onlive.studio/
音楽 × IT で切り開く可能性
サウンドオンライブ株式会社は、得意分野である IT の力を使い『SOUND ON LIVE』や『ONLIVE Studio』といった音楽サービスを展開してきました。
ONLIVE Studio は昨年リリースしたばかりのサービスです。
ウェブサイトは自社で開発を行っており、使いやすさの向上に向けて改善を日々進めています。今回は機能やデザインなど一部を刷新し、ユーザーがよりプロフェッショナルを探しやすいようリニューアルしております。
また、ONLIVE Studio ではたくさんの方にご協力をいただき、様々な企画や施策を行ってきました。
これまでご協力いただいた皆様に、心より感謝を申し上げます。
今後も「ONLIVE Studio」は、音楽を愛する皆様の夢をサポートし、音楽を通じた新たな感動をお届けするために努力を続けてまいります。
サウンドオンライブ株式会社
会社名 ：サウンドオンライブ株式会社
所在地 ：東京都世田谷区北沢2-33-5 下北沢TKSビル 2F
代表者 ：宮西 洋充
設立 ：2015年4月
事業内容：「SOUND ON LIVE」、「ONLIVE Studio」の運営、webメディア運営、音楽マネージメント事業、アプリ開発、ウェブサイトなどのUI/UXデザイン
コーポレートサイト：https://soundonlive.co.jp/
SOUND ON LIVE：https://www.soundonlive.com/
X(旧Twitter)：https://twitter.com/onlivestudio
Instagram：https://www.instagram.com/onlive.studio