【ホテルニューグランド】「第12回 横浜市民感謝DAY」開催のお知らせ

ホテルニューグランド（横浜市中区山下町10番地／総支配人 木曽博文）では、2025年12月1日(月)に

「第12回横浜市民感謝DAY」を開催します。

▲1951年 山下公園通りより撮影した本館外観

当ホテルは1927年（昭和2年）の開業時より横浜の歴史と共に歩み、市民の皆様からの格別なるご愛顧に支えられてまいりました。本イベントは、日頃のご愛顧に感謝を込めて開催する1日限りの特別イベントです。会場は、横浜市認定歴史的建造物である本館宴会場「レインボーボールルーム」、横浜開港資料館・横浜都市発展記念館 副館長青木祐介氏による、戦後80年をとらえたカメラマンに焦点を当てながら振り返る横浜の戦後史についての記念公演や、当ホテルで代々受け継がれる伝統のお料理をお召し上がりいただくなど、歴史薫る空間で在りし日の横浜を感じるひとときをお過ごしいただけます。ご参加の対象は、横浜市在住、もしくは在勤者の方を対象に先着80名様となります。

開催日時 2025年12月1日(月) 受付11：00／11：30～14：00

会場 本館２階 レインボーボールルーム

対象 横浜市在住・在勤者 ＜先着80名様限定＞

料金 お一人様 \12,000(お食事・お飲物・税金・サービス料込)

本館２階 レインボーボールルーム／優美な天井装飾と重厚な雰囲気が圧巻のクラシックな宴会場

内容 ■記念講演 ／11：30～

・『戦後80年 カメラがとらえた横浜戦後史』

・講師 横浜開港資料館・横浜都市発展記念館 副館長 青木祐介 氏

■お食事 ／12：30～14：00

ホテル伝統の洋食（スープ、メインディッシュ、デザート）をお楽しみください。

お申込み 【WEB限定】 https://www.hotel-newgrand.co.jp/event/251201

申込開始 10月23日（木）12:00～ （※先着80名限定）

・一回のお申込みにつき、最大6名様までのご予約が可能です。

・ご同行者様は横浜市内在住・在勤を問わずお申込みいただけます。

・全席指定席となります。

・お席は円卓となり、他のお客様とご相席となります。

あらかじめご了承いただけますようお願い申し上げます。

お問合せ 営業企画部 045-681-1841（代表） 平日10：00～17：00

ホテルニューグランド

▲1961年1月 航空写真（海上より撮影）▲1961年1月 航空写真（山手方面より撮影）▲1961年 山下公園通りより撮影した本館外観▲1976年10月 氷川丸船上より撮影

1927年（昭和2年）に関東大震災の横浜復興のシンボルとしてヨーロッパスタイルの正統派ホテルとして開業しました。マッカーサー元帥やチャーリー・チャップリン、ベーブ・ルースなど、数多くの著名人に愛されてきた日本有数のクラシックホテルとして、歴史と伝統に培われた正統派のおもてなしでお客様をお迎えいたします。開業時より変わらぬ佇まいの本館は、1992年には横浜市歴史的建造物に指定、2007年には経済産業省が選んだ近代化産業遺産の認定を受けています。隣接するタワー館は1991年にオープン、客室は全室ハーバービューとなっており、横浜港の正面に面した客室からは、ベイブリッジや大桟橋、みなとみらいの夜景など、横浜の素晴らしい眺めを一望することができます。館内にはこだわりの美味しさを提供する多彩な6つのレストランやバー、ラウンジをご用意、ウェディングや各種パーティー、会議などにご利用いただける大小4つの宴会場を備えています。



