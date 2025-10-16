街全体を美術館にする市民芸術祭を支援！「アートパラ深川おしゃべりな芸術祭2025」に協賛

株式会社ヤマタネ

株式会社ヤマタネ（東京都江東区、代表取締役社長：河原田 岩夫）は、10月18日(土)～26日(日)に開催される「アートパラ深川おしゃべりな芸術祭2025」（主催：一般社団法人アートパラ深川〈東京都江東区、代表理事：北條 弘美氏〉・アートパラ深川おしゃべりな芸術祭2025実行委員会〈実行委員長：本田 和恵氏〉）に、メインパートナーとして協賛させていただくとともに、社員有志が「アートクルー」（ボランティア）として運営に参加いたします。

「アートパラ深川おしゃべりな芸術祭2025」メインビジュアル

作家名：ウルシマ トモコ 氏

作品タイトル：「青とはさみの会話＜4 card 9 message＞」

「アートパラ深川おしゃべりな芸術祭」は、地域住民が中心となって立ち上げた市民芸術祭であり、今年で開催６回目を迎えます。障がいなどの様々な理由により、まだ世の中に知られていないアーティストに光をあて、アーティストが描くアートの魅力と価値を社会に伝えることで、障がいの有無を飛び越え、お互いを認め合い、「共に生きる」社会を目指す芸術祭です。

▲500点を超える個性豊かな作品が江東区、門前仲町・清澄白河・森下の街なか全体に溢れ、

街全体が美術館となります（写真は過去開催時のもの）

ヤマタネグループは、サステナビリティ経営における重要テーマ『地域コミュニティ及び生産地と農業の発展』の2030年目標に『地域社会の文化活動への貢献』を掲げており、近年では、本社所在の越中島エリアにおいて、自社の所有地を活用したイベントの開催、近隣でのイベントへの参加を通じて地域活性化に取り組むなど、地域とのつながりを大切にしています。

「アートパラ深川おしゃべりな芸術祭」への協賛はその一環であり、同芸術祭の掲げる理念に共感したことから、2021年開催の第２回よりパートナー企業として、同芸術祭への協賛を継続しております。また、株主優待品である「厳選こだわり米」の毎年のパッケージデザインには、同芸術祭に出展された作品を使用させていただいております。

当社は今後も、地域コミュニティの一員として同芸術祭への支援を通じ、地域社会の発展と共生社会の実現に貢献いたします。

同芸術祭の詳細につきましては、同芸術祭公式サイトをご参照ください。

【アートパラ深川おしゃべりな芸術祭 公式サイト】

https://artpara-fukagawa.tokyo/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社ヤマタネ 経営企画部 広報担当

TEL：03-3820-1116 E-mail：kikaku@yamatane.co.jp