【表参道で全品試飲・試食の総選挙】第一回 ご当地グルメ インフルエンサーアワード2025開催

株式会社Stonefree

小さな展示会実行委員会（運営：株式会社Stonefree／代表：矢野 立樹）は、2025年10月24日（金）に東京・表参道 EIGHT 1F（渋谷区神宮前6-33-14）で行うPRレセプション「1DAY（ワンデー）」内にて、初の「ご当地グルメ インフルエンサーアワード 2025」を実施します。



レセプションイベント「1DAY（ワンデー）」についてのプレスリリースはこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000161995.html)

本アワードについて

本企画は「第一回 ご当地グルメ インフルエンサーアワード 2025」。表参道のPRレセプション「1DAY」会場内で実施する、“美味しい地域特産品を決める総選挙”です。

全国から集まった“本気でおいしい”50商品（25エリア）を一堂にそろえ、会場で味わい、知り、好きになった「推しグルメ」に投票。総合グランプリをその場で決定します。食・旅系インフルエンサー（総フォロワー約90万人）とメディアによる即時発信で、認知と送客を同時に高めます。結果は後日「Local Gem(https://www.localgem.net/)」上で発表し、受賞商品のバナー掲出を予定しています。

イベントについて

全品試飲・試食：出展商品はすべて“ひと口”体験が可能。

商品カード（QR）：公式EC／産地・観光の公式情報へ迷わずアクセス。

即時の発信：食・旅分野のインフルエンサー（総フォロワー約90万人）やメディアが、会場から等身大の言葉と映像で発信。

導線設計：「味わう → 知る → 発信する → 届く」を同一会場・同一時間で完結。

開催概要

イベント名：小さな展示会「1DAY（ワンデー）」／第一回「ご当地グルメ インフルエンサーアワード 2025」

日 時：2025年10月24日（金） 17:00-20:00

会 場：EIGHT 1F（東京都渋谷区神宮前6-33-14）

形 式：関係者限定・招待制／全品試飲・試食可（PRイベント）

対象来場：メディア、インフルエンサーほか

結果発表：後日 Local Gem にて公開（受賞バナー掲出）

公式サイト：小さな展示会(https://smallshow.jp)（イベント）／ Local Gem(https://www.localgem.net/)

取材・ご来場に関するお問い合わせ

報道関係の皆さま／ご来場希望の方は、下記までご連絡ください（本イベントは関係者限定・招待制のため事前予約が必要です）。

宛先：小さな展示会 実行委員会

E-mail：contact@smallshow.jp

ご記載ください：媒体名／ご氏名・役職／ご連絡先／取材 or 来場の別／希望時間帯／同行人数

会社概要

会社名：株式会社Stonefree

代表者：代表取締役 矢野 立樹

事業内容：「小さな展示会」の企画運営、ローカルプロダクト紹介メディア「Local Gem」の運営 ほか

URL：https://stonefree.jp/