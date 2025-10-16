参加型社会貢献ゲーム「PicTree（ピクトレ）」が「えらべるPay(R)」「giftee Box(R)」との交換に11月1日より対応

Digital Entertainment Asset Pte.Ltd

シンガポールを拠点に「社会貢献を、熱狂的なゲームに変える」画期的なプラットフォームで注目を集めるDigital Entertainment Asset Pte. Ltd.（本社：シンガポール、Founder & CEO：吉田 直人、Founder & Co-CEO：山田 耕三、以下「DEA」）とGreenway Grid Global Pte.Ltd.（本社：シンガポール、代表取締役社長：大石 峰士、以下「GGG」）が共同で設立したGrowth Ring Grid Pte. Ltd.（本社：シンガポール、取締役CEO/代表：福田 史、Co-CEO/共同代表：鬼頭 和希、以下「GRG」）は、運営する参加型社会貢献ゲーム「PicTree（ピクトレ）」において、ユーザーが獲得した報酬コインの交換先として株式会社ギフティが提供する「えらべるPay(R)」および「giftee Box(R)」を2025年11月1日（土）より新たに追加します。これにより、従来のDEAPcoinやAmazonギフトカードに加え、利用シーンや好みに合わせて、より柔軟に報酬を交換できるようになります。

◼️交換先追加の背景

ピクトレでは、電柱の撮影やミッション達成によって報酬コインを獲得できます。多様なユーザーのライフスタイルに対応するため、交換先の選択肢拡充を継続しており、このたびの「えらべるPay(R)」および「giftee Box(R)」の追加により、日常のさまざまな消費・体験に直結する交換体験を提供します。

◼️今回追加される交換先

１. 「えらべるPay(R)」（えらべるペイ）

●概要：

「えらべるPay(R)」は、株式会社ギフティが提供するデジタルギフトであり、様々なスマホ決済サービスポイントの中から贈呈された「ギフトポイント」内でお好きな商品と交換することができます。「えらべるPay(R)」および「ギフトポイント」の利用には会員登録やアプリダウンロードの必要もなく、保有ポイント内で複数の決済サービスポイントを選ぶことも可能です。

● 主な特長：

後から選べる、スマホ完結、少額から利用しやすい。

●交換可能なギフト一覧：

QUOカードPay / Pontaポイント / Vマネー / nanacoギフト / FamiPay / ギフティプレモPlus / Visa eギフト / dポイント / au PAY ギフトカード / Gポイント / WAONポイントID / Kyash（Visaプリペイドカード）ギフトコード / Vポイント / セブン銀行「ATM受取」 / EdyギフトID / WAON POINT eギフト / JAL Payポイント などその他多数

「えらべるPay(R)」については、以下のURLをご覧ください。

https://giftee-user.zendesk.com/hc/ja/articles/15780350956313

※本キャンペーンはDigital Entertainment Asset Pte. Ltd.による提供です。 本キャンペーンについてのお問い合わせは Amazon ではお受けしておりません。 Digital Entertainment Asset Pte. Ltd. PicTree（ピクトレ）担当 【pictree_cs@dea.sg】までお願いいたします。Amazon、Amazon.co.jp およびそれらのロゴは Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

２. 「giftee Box(R)」（ギフティ ボックス）

● 概要：

「giftee Box(R)」は、株式会社ギフティが提供するデジタルギフトであり、様々なラインナップの中から贈呈された「ギフトポイント」内でお好きな商品と交換することができます。「giftee Box(R)」および「ギフトポイント」の利用には会員登録やアプリダウンロードの必要もなく、保有ポイント内で複数のギフトを選ぶことも可能です。

● 主な特長：

選べるラインナップが豊富で、ギフト感・体験価値が高い。

●交換可能なギフト一覧：

サーティワン アイスクリーム / タリーズコーヒー / Uber Eats / 出前館 / すかいらーく / 図書カードネットギフト / コカ・コーラ / ゴディバ / PRONTO / コメダ珈琲店 / スシロー / QUOカードPay / Pontaポイント / Vマネー / nanacoギフト / FamiPay / ギフティプレモPlus / Visa eギフト / dポイント / au PAY ギフトカード / WAONポイントID / Vポイント / EdyギフトID / WAON POINT eギフト / JAL Payポイント などその他多数

「giftee Box(R)」については、以下のURLをご覧ください。

https://giftee-user.zendesk.com/hc/ja/articles/15425566172057

※「nanaco（ナナコ）」と「nanacoギフト」は株式会社セブン・カードサービスの登録商標です。

「nanacoギフト」は、株式会社セブン・カードサービスとの発行許諾契約により、株式会社NTTカードソリューションが発行する電子マネーギフトサービスです。本キャンペーンについてのお問い合わせは株式会社セブン・カードサービスではお受けしておりません。Digital Entertainment Asset Pte. Ltd. PicTree（ピクトレ）担当 【pictree_cs@dea.sg】までお願いいたします。

※Kyash（Visaプリペイドカード）ギフトコードは、決済と送金機能に利用できるKyashバリュー残高としてご利用いただけます。Visa & QUICPay＋加盟店で利用可能です。

※「Kyash」は株式会社Kyashの登録商標です。

※「au PAY」は、KDDI株式会社の商標です。

※「EdyギフトID」は、楽天Edy株式会社との発行許諾契約により、株式会社NTTカードソリューションが発行する電子マネーギフトサービスです。

「楽天Edy（ラクテンエディ）」は、楽天グループのプリペイド型電子マネーサービスです。

「EdyギフトID」を登録することで、楽天Edyとして受け取ることができます。

※「WAON POINT」は、イオン株式会社の登録商標です。「WAON POINT eギフト」は、イオンマーケティング株式会社が発行許諾するサービスであり、株式会社NTTカードソリューションは、その許諾に基づきサービスを提供しています。

※「WAON（ワオン）」は、イオン株式会社の登録商標です。

◼️交換方法（ピクトレアプリ）

1.ホーム ＞ メニュー＞プロフィールを開く

2.交換をタップ

3.交換先一覧から 「えらべるPay(R)」 または 「giftee Box(R)」 を選択

4.交換額を入力

5.内容を確認し確定

6.受け取り用リンク（またはコード）が表示／登録メールへ送付されます

◼️PicTree（ピクトレ）とは

ピクトレは、スマートフォンで電柱やマンホールなどのインフラ設備を撮影し、チームでその数や距離を競う無料のゲームです。ゲーミフィケーションを通じてインフラ保全と地域観光に参加できる仕組みとして、インフラ事業者や自治体など多くのステークホルダーから賛同を得てきました。

公式サイト：https://pictree.greenwaygrid.global/

公式X：@pictree_dea(https://x.com/pictree_dea)

▼ダウンロード

https://pictree.onelink.me/rqGK/ax35kdvq

▼基本操作ガイド

https://x.gd/ovSn1

＜会社概要＞

◼️Digital Entertainment Asset Pte. Ltd.｜https://dea.sg/(https://dea.sg/)

2018年8月に設立されたシンガポールを拠点とするグローバルなweb3エンターテインメント企業です。DEAはPlay to Earnゲームの開発会社であり、課題解決ゲームプラットフォーム「PlayMining」、NFTマーケットプレイス「PlayMining NFT」、自社発行の暗号資産「DEAPcoin（DEP）」、電柱撮影ゲーム「PicTree（ピクトレ）」を始めとする社会課題解決ゲームの運営を行っています。3社のIPOを含むスタートアップ企業の設立、ヒットゲームの制作、ウェブテレビ番組の制作、NFTゲームに対する深い理解など、数十年にわたる経験に基づいて、吉田 直人と山田 耕三の2人の共同CEOがチーム全体を牽引しています。

代表者： 吉田 直人 山田 耕三

所在地： 20 ANSON ROAD #11-01 TWENTY ANSON SINGAPORE 079912

設立 ： 2018年8月

事業内容：課題解決ゲームプラットフォーム

＜本件に関するお問い合わせ先＞

Digital Entertainment Asset Pte. Ltd. PicTree（ピクトレ）担当 | E-mail：pictree_cs@dea.sg