一般社団法人 I＆Others 公式サイトオープン「困っています」と「私にできることでよければ」をつなぎ、社会の中に大きな応援団をつくる

一般社団法人I＆Others

2025年2月に設立した一般社団法人 I＆Othersは、このたび公式サイトをオープンいたしました。

I＆Othersは、「困っています」と「私にできることでよければ」をつなぎ、社会の中に大きな応援団をつくることで、女性・若者・子どもをはじめ、生きづらさを抱えた人々の課題を解決し、誰もが安心して暮らせる社会の実現を目指しています。

現在、私たちは社会課題の把握と問題提起、課題の見える化を行い、その解決に取り組む支援現場と、それを支えようとする企業や団体をつなげるソーシャルプラットフォームの構築に取り組んでおります。このプラットフォームを通じて、具体的な支援や協働が生まれることでささえあい・応援の循環を生む社会をつくっていきたいと思っています。

あなたの「できること」を行動に変える、そして両者をつなぐ活動を広げて「社会の中におおきな応援団をつくる」ことが私たちの目標です。

今回オープンした公式サイトは、こうした取り組みや想いを発信し、応援の輪を社会全体に広げていくための第一歩です。ぜひご覧いただき、I＆Othersの想いにふれていただければ幸いです。

公式サイトURL:https://iandothers.org/