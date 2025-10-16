【セント レジス ホテル 大阪】15周年を彩る、気品と輝きに満ちたクリスマススイーツコレクション 2025

マリオット・インターナショナル

2025年10月16日（木）- セント レジス ホテル 大阪（所在地：大阪市中央区本町3-6-12、総支配人：ルナ・バズラチャリャ）は、 2025年11月15日（土）より、クリスマススイーツの予約・販売を開始いたします。

121年にわたるセントレジスの伝統と、今年開業15周年を迎えたセント レジス ホテル 大阪。

その特別な節目にふさわしく、2025年のクリスマスはアスター夫人が愛したダイヤモンドの輝きからインスピレーションを得たスイーツコレクションをお届けします。

繊細なスポンジに瑞々しい苺を重ね、まるでダイヤモンドのように澄んだ輝きを放つクリームが、上品な甘さとともに口の中でほどける「クリスマスショートケーキ」は、世代を超えて愛され続ける永遠のクラシック。芳醇な熟成ウイスキーとヴァローナ社チョコレートの深みが響き合う「ノエルミレジーム」は、静かな夜に煌めく宝石のように、大人の味覚を優しく包み込みます。また、マンダリンとシャンパンの華やぎを纏ったムースに、リンゴのコンポートとホワイトチョコレートムースを重ねた「エクラ・ドーレ」は、幾重にも重なる層が織りなす奥行きと、黄金の光を閉じ込めたような優美なきらめきが、果実の香りとともに穏やかに広がります。

さらに、スパイスと蜂蜜の香りが優しく調和する「ジンジャーマンクッキー」や、白ワインに漬け込んだ7種のドライフルーツとローストしたナッツ、やさしい甘さの白あんを包み込んだ、クリスマスの伝統菓子「シュトーレン」など、冬の光のようにやわらかく煌めく焼き菓子が、華やぎの季節を穏やかに彩ります。

ペストリーシェフが丹精込めて仕立てた一品一品は、聖夜のテーブルに気品と歓びを添え、まるで宝石のきらめきのように華やぎを放ちます。伝統と創造が響き合う、この冬だけの特別なスイーツとともに、ラグジュアリーなフェスティブシーズンをお愉しみください。

クリスマスショートケーキ 12cm 5,800円

繊細なスポンジと芳醇な苺、そしてダイヤモンドの輝きを思わせる純白のクリームが織りなす、洗練されたクリスマスショートケーキ。軽やかさの中に奥行きを秘めた味わいに、ペストリーシェフの技とこだわりが映し出されたシグニチャーケーキです。

エクラ・ドーレ 18cm 8,800円

フランス語で「黄金のきらめき」を意味する、マンダリンとシャンパンの華やぎを纏ったムースに、リンゴのコンポートとホワイトチョコレートムースを重ねた繊細な層が調和を生み出すクリスマスケーキ。リングを思わせる優美なフォルムに雪の結晶や彩りのオーナメントを飾り、宝石を散りばめたリースのように煌めきを放ちます。

上から時計回り：完熟苺タルト、エクラ・ドーレ、クリスマスショートケーキ、ノエルミレジーム

ノエルミレジーム 17.5×11×7cm 8,000円

フランス語で「特別なヴィンテージ」を意味する、芳醇な大人のためのクリスマスケーキ。グレンフィディック15年の熟成ウイスキーに漬け込んだマロンを散りばめたマロンムースと、フランス・ヴァローナ社のチョコレートで仕立てた濃厚なチョコレートムースを重ねました。ウイスキーシロップを染み込ませた三層のスポンジが深みを支え、聖夜の贈り物を思わせる端正なフォルムで華やぎを添えます。

完熟苺タルト 21cm 17,500円 12/23-12/25 各日10台限定

発酵バターとスペイン産マルコナアーモンドのクリームで香ばしく焼き上げたタルト生地に、セント レジス ホテル 大阪オリジナルの卵で仕立てた濃厚なカスタードクリームを重ねました。瑞々しく甘みの深い完熟苺「京の雫」をふんだんに飾り、金箔がその艶やかさをいっそう引き立てます。厳選素材が織りなす至高の一品は、艶やかな煌めきでクリスマスを優美に飾ります。

ジンジャーマンクッキー 1枚 850円

スパイスの芳香と蜂蜜の優しい甘さが調和する、クリスマスを象徴する人型クッキー。首元に添えた銀のきらめきとダイヤのボタンが、聖夜にさりげない輝きをもたらします。

ジンジャーマンクッキー

マンディアンショコラ 6枚入り 1,000円

フランス・ヴァローナ社の上質なチョコレートに、オレンジピール、ピスタチオ、クルミ、ヘーゼルナッツ、アーモンドをあしらい、シルバーのアラザンで華やぎを添えたマンディアン。ひと口ごとに異なる食感と風味が広がり、まるで宝石を散りばめたような華やかさを宿します。

マンディアンショコラ

スノーボールクッキー 9個入り 1,000円

雪の結晶を思わせる白い輝きを纏った、アーモンドのスノーボールクッキー。ほろりとほどける口どけとやわらかな甘さが、心をほどくような温かな余韻を残します。

スノーボールクッキー

クリスマスクッキー缶 170g 3,240円

色とりどりのクッキーを、クリスマスオーナメントを思わせる華やかな形で焼き上げました。リンツァークッキー、抹茶サブレ、ツリー型レモンクッキーなど、個性豊かな8種類をクリスマス限定デザインの缶に詰め合わせた、心躍るコレクション。小さな宝石箱を思わせる、喜びの詰まったひと缶です。

クリスマスクッキー缶

シュトーレン 18cm 3,500円

香り高い7種のドライフルーツを白ワインに漬け込み、ローストしたナッツとともに練り込んだ生地に、やさしい甘さの白あんを包みました。仕上げにオリーブオイルと砂糖をまとわせ、粉雪のように仕上げた軽やかな味わいに。控えめなスパイスが素材の風味を引き立てる、洗練されたシュトーレンです。

クグロフ 直径 11cm× 高さ9cm 1,200円

チョコレートの豊かな香りを閉じ込めた生地にチョコチップを散りばめ、アーモンドスライスで軽やかに仕上げました。王冠のように華やかなクグロフは、祝宴のテーブルをひときわ輝かせます。

左：シュトーレン、右：クグロフ

クリスマスギフトボックス

シュトーレン、マンディアンショコラ、スノーボールクッキー、そして華やかなバラのフィナンシェを詰め合わせた特別なギフトボックス。白ワインに漬け込んだドライフルーツをたっぷりと練り込んだシュトーレンは、粉雪をまとったような軽やかさを纏い、クリスマスの伝統を静かに物語ります。上質なチョコレートにナッツやドライフルーツをあしらい、一粒ごとに異なる表情を見せる宝石のような煌めきを宿すマンディアンショコラ、雪の結晶のような可憐さで、冬の訪れを感じさせるスノーボールクッキー、そして、バラの花をかたどったフィナンシェは、花弁の一枚一枚に光を宿したかのように、華やかな存在感を放ちます。ひと箱の中に、多彩な味わいと輝きが織りなす物語を閉じ込めたギフトボックスは、大切な方への贈り物としても、自身へのご褒美としてもふさわしい逸品。ダイヤモンドのように永遠の美しさを感じさせる、優雅なクリスマスの余韻をお届けします。

クリスマスギフトボックス

セントレジスクリスマススイーツコレクション2025

◼️クリスマスケーキ

・予約受付期間 2025年11月15日（土）～12月20日（土）

・商品受取期間 2025年12月23日（火）～12月25日（木）

◼️その他の商品

・店頭販売期間 2022年11月15日（土）～12月25日（木）

・販 売 場 所 セント レジス ホテル 大阪 ブラッスリー「REGINE（レジーヌ）」1F

・営 業 時 間 11:30 - 19:00 受け渡しは21:00まで



■WEBサイト https://www.regine.stregisosaka.com/event

■ご予約・お問い合わせ

セント レジス ホテル 大阪 レストラン予約 06-6105-5659（10:00～19:00）

※表記料金には消費税が含まれております。

公式サイト：www.stregisosaka.co.jp

Instagram：Instagram.com/stregisosaka

Facebook：facebook.com/stregisosaka

