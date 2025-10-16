ビープラスト、愛犬の毎日に寄り添うフード「イヌグルマン」販売開始のお知らせ

株式会社ビープラスト

株式会社ビープラスト（本社：佐賀県佐賀市、以下ビープラスト）は、愛犬の毎日に寄り添うドッグフード「イヌグルマン」を2025年10月18日より発売いたします。

また、2025年10月18日・19日にイヌグルマン販売記念として「イヌグルマンフェス」を開催いたします。愛犬とご来場いただきましたお客様には、サンプルのプレゼントもございます。

実際に「イヌグルマン」を手に取ってご覧いただける貴重な機会となりますので、ぜひ会場でその魅力をお確かめください。

■開発背景

ビープラストは、テレビ局グループとしてメディア制作事業、不動産事業、BPO事業、人材事業、カフェ・SHOP運営など、多岐にわたる事業を展開してきました。これまで大切にしてきた「人々の暮らしに寄り添うコンテンツづくり」「地域に根ざしたものづくり」「お客様との信頼関係構築」という思いを原点に、私たちは新たな挑戦として、地域の魅力や地元の豊かな素材・資源を発信するプロジェクト『イヌグルマン』をスタートします。

■開発ストーリー

栄養価だけでなく、愛犬が美味しそうに食べる姿や笑顔を大切にし、愛犬と開発メンバーで何度も試食・改良を重ね、「本当に食べさせたいフード」を追求しました。 その開発の過程で出会ったのが、佐賀県産の希少なエミュー肉と、栄養価の高いモリンガです。高タンパク・低脂肪でEPA・DHAを含むオメガ3系脂肪酸を含むエミュー肉、そしてビタミン・ミネラル・アミノ酸をバランスよく含むモリンガという、佐賀の自然が育んだ素材を原材料に選びました。これらの素材を活かすことで、愛犬の健康寿命を本気で支えたいという想いを形にしています。開発メンバーは、犬の管理栄養士資格も取得し、科学的な知見と実体験を融合させた商品開発を実現しています。

■商品特徴

■発売記念イベント：イヌグルマンフェス

- 佐賀県産エミュー肉を原料に使用高タンパク・低脂肪、EPA・DHAを含むオメガ3系脂肪酸を含有。佐賀県基山町「きやまファーム」で育てられたエミュー肉を使用。- 佐賀県産モリンガ配合「奇跡の木」と呼ばれるモリンガを配合。ビタミン、ミネラル、アミノ酸をバランスよく含む、栄養価の高い食材。佐賀県伊万里市「一般社団法人 自然社中」で育てられたモリンガを使用。- 総合栄養食設計AAFCO基準適合、オールステージ対応（子犬～シニア犬まで）。- 国内工場生産ベストアメニティ株式会社（本社：福岡県久留米市, https://www.animal-one.co.jp/company/）が製造を担当。1999年からペットフード事業を手がけ、長年にわたり安全・安心な製品づくりに取り組んできた同社グループの「ベストアメニティファクトリー玉名工場」で生産。人間の食品と同等の品質を心がけ、小麦グルテンフリー、合成酸化防止剤・香料・着色料無添加、ノン・オイルコーティング製法で仕上げる。

イヌグルマンのサンプル配布、販売会のほか、愛犬と楽しめるイベントを開催いたします。

また、イヌグルマンフェス限定のクーポンもLINE公式アカウントにて配布中です。

開催日時：2025年10月18日(土)～19日(日)

開催場所：株式会社サガテレビ 本社駐車場 （佐賀県佐賀市城内1丁目6番10号）

■購入方法

１.LINEの公式アカウントからのご購入LINE ID: @inuguruman

QRコードからもアクセスいただけます。

LINEアプリを起動し、QRコードを読み取ってください。

キャンペーン情報も、LINE公式アカウントよりご確認いただけます。

２.ショップでのご購入

美と健康をテーマにしたコンセプトショップ『JONAI NORTH』

サガテレビ北側のショップでご購入いただけます。

住所：佐賀県佐賀市城内1丁目6番10号

https://jonai-square.jp/

■商品に関するお問い合わせ先

担当部署 ：株式会社ビープラスト 111プロジェクト

メールアドレス：111pjt@bp.sagatv.co.jp

営業時間 ：平日 10:00～18:00

■株式会社ビープラストについて

「サガをうごかせ。」それは、佐賀から世界を動かす挑戦の合図。

株式会社ビープラストは、感情を動かすコミュニケーションで、誰もが誇れる佐賀をつくります。

この地で生まれた価値が、人を、事業を、文化を前進させ、やがて日本全体、そして世界へと波紋のように広がっていく。そんな未来を、私たちは本気で描いています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/163045/table/6_1_bb5220bfa5c12d77d5900089c6802228.jpg?v=202510160327 ]

【本件に関する報道機関からのお問い合わせ先】

ビープラスト公式WEBサイトの「お問い合わせ」フォームよりご連絡ください。

https://bplust.jp/contact/