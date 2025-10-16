【銀座・和光】和光アネックスにて日本酒「IWA 5」取り扱い開始

株式会社 和光

和光アネックスでは、10月16日（木）から日本酒「IWA 5」のお取り扱いを開始します。

日本酒ブランド「IWA」を手掛ける株式会社白岩は、28年にわたり5代目醸造最高責任者として伝説のシャンパーニュメゾン、ドン ペリニヨンを率いたリシャール・ジョフロワ氏により2019年に創立されました。IWAの個性は、日本酒にとって画期的な手法といえる、ジョフロワ氏の卓越したアッサンブラージュ技術によって生み出されます。豊かな創造性のもとあらゆる可能性を追求し、完璧なバランスを追求し続ける「IWA 5」は、アッサンブラージュによって毎年違った表情を見せ、その魅惑に満ちた変容に IWA の精神が宿っています。富山県立山町白岩の酒蔵にてつくられるIWAは、2025年10月現在、日本、ヨーロッパおよびアジア各国、アメリカなど38カ国にて販売され、世界中に日本酒のすばらしさを伝えています。

今回、和光では10月16日（木）より和光アネックスでの「IWA 5」の販売に加えて、ティーサロンでは、2020年醸造の「IWA 5 アッサンブラージュ2(2020)」と2024年醸造の「IWA 5 アッサンブラージュ6(2024)」のドリンクメニュー、およびそれぞれの飲み比べと、ショコラ・フレとのペアリングセットのご提供を開始します。ペアリングするショコラ・フレの選定は、和光のスーシェフ ショコラティエ 飯岡 奈々が担当しました。

日本酒の気品と精緻を極めた「IWA 5」。そして 1988年の発売以来、変わらぬ味わいを守り続け自家アトリエで一粒一粒手作りしている和光の「ショコラ・フレ」。双方が引き立て合う、味・香り・食感の調和の美しさをお楽しみください。

■ティーサロン提供メニュー

１.IWA 5 アッサンブラージュ 6 (2024) 90cc 税込 3,300円

２.IWA 5 アッサンブラージュ 2 (2020) 90cc 税込 4,400円

３.IWA 5 アッサンブラージュ 6(2024)&2(2020) 飲み比べ 税込 3,850円 各45cc

１. ２.はプラス税込 605円でショコラ・フレとのマリアージュセットに変更可能

*アッサンブラージュ6(2024)はジャンジャンブル、アッサンブラージュ2(2020)はグアナラを提供

３.はプラス税込 1,210円で、ジャンジャンブルとグアナラのマリアージュセットに変更可能

アッサンブラージュ６ マリアージュセット （90ml、ショコラ・フレ ジャンジャンブル）アッサンブラージュ2 マリアージュセット（90ml、ショコラ・フレ グアナラ）■IWA 5グルメサロン ボトル販売

アッサンブラージュ６(2024)､５(2023)､４(2022) 税込\16,500

アッサンブラージュ３(2021) 税込\19,580

アッサンブラージュ２(2020) 税込\20,350

2階 ティーサロン地階 グルメサロン■和光アネックス

住所：中央区銀座4丁目4-8 （東京メトロ銀座駅B1出口より徒歩すぐ）

営業時間：2階 ティーサロン 10:30～ラストオーダー19:00（日曜・祝日はラストオーダー18:30）

1階 ケーキ＆チョコレートショップ 10:30～19:30（日曜・祝日は19:00まで）

地階 グルメサロン 10:30～19:30（日曜・祝日は19:00まで）

休業日：無休（年末年始を除く）

和光ホームページ https://www.wako.co.jp/

インスタグラム https://www.instagram.com/wako_ginza_tokyo/

グルメ専用インスタグラム https://www.instagram.com/gourmet_wako_ginza_tokyo/