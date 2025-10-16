至高のハイファンタジーRPG『ヴァルキリーコネクト』がアニメ『嘆きの亡霊は引退したい』とコラボ開催！ログインでコラボキャラ「クライ」や1,500ダイヤをプレゼント！

株式会社エイチームホールディングス

創造性と技術力で多様なITサービスを展開する株式会社エイチームホールディングスのグループ会社である株式会社エイチームエンターテインメント（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：中内之公）は、ハイファンタジーRPG『ヴァルキリーコネクト』(ヴァルコネ)にて、2025年10月16日(木)より、アニメ『嘆きの亡霊は引退したい』とのコラボを開催します。※本コラボは『ヴァルコネ』を配信する全世界で同時開催します。

■アニメ『嘆きの亡霊は引退したい』のコラボキャラが登場！

『ヴァルキリーコネクト』とアニメ『嘆きの亡霊は引退したい』がコラボを開催！

「クライ・アンドリヒ」（以下、クライ）、「ティノ・シェイド」（以下、ティノ）、「リィズ・スマート」（以下、リィズ）、「シトリー・スマート」（以下、シトリー）といった主要キャラクターがコラボキャラとして登場します。

ログインするだけでコラボキャラ「クライ」や1,500ダイヤがもらえるほか、様々なコラボイベントで「クライ」の育成素材を集めることができます。またリィズやシトリーコラボ限定ボイスを楽しめるイベント『リィズとシトリーの甘味大作戦』も開催！

コラボオリジナルストーリー「元の世界に帰りたい」のあらすじ:

ギルドの依頼で遺跡を調査していたクライたち4人。突如現れた謎の渦に飲み込まれヴァルキリーコネクトの世界に転移してしまう。戸惑う彼らを待っていたのは、この世界の運命を握る主人公一行。元の世界に戻るため、彼らは共に行動することを決意する。

開催期間: 2025年10月16日(木) メンテナンス終了後 ～ 2025年11月1日(土) 00:00まで

詳しい情報は公式X(旧Twitter)でもお知らせします。

公式X(旧Twitter): https://x.com/Vconnect_jp

コラボトレーラー: https://youtu.be/mti4dLOOc08

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=mti4dLOOc08 ]

■コラボ期間中ログインで「クライ」がもらえる

コラボ期間中の初回ログインで「クライ」がもらえます。また、コラボイベントでは、コインを集めて交換所でクライの育成アイテムなどと交換可能で、そのほか様々なイベントからクライの育成アイテムを入手することができます。また、「クライ」を「転醒」させると、見た目やスキルモーション、能力が変化し、ステータスも大幅に上昇します。

・「クライ」スキル

持ち前のカリスマ性を発揮し、闘化/必中/連携など多様な支援効果で味方パーティを強化！

■コラボガチャ開催！全キャラ豪華声優陣の録り下ろしボイス付き！

全てのコラボキャラに豪華声優陣による録り下ろしボイスを実装!!クライ（CV：小野賢章）、ティノ（CV：久保田未夢）、リィズ（CV：ファイルーズあい）、シトリー（CV：小原好美）がここでしか聞けないオリジナルボイス付きで登場！

・嘆きの亡霊フェス

「ティノ」「リィズ」「シトリー」を獲得する事ができます。3人のコラボキャラは覚醒による強化が可能です。

・「ティノ」スキル

自分と味方に不屈を付与し、さらに自身を硬化することでパーティの生存力を高める！

・「リィズ」スキル

神速やクイックで攻撃の回転率を上げ、複数回の闇属性ダメージを敵に叩き込む！

・「シトリー」スキル

火と水の2属性ダメージに加え、炎獄や氷獄など多くの状態異常で敵を翻弄！

■イベントの見どころ

コラボイベントで遊ぶと、クライの育成アイテムを獲得することができます。

育成アイテムを使ってクライの「グレードイエロー」の解放、「ロール」の解放＆強化、「転醒」させることにより、強力なキャラに成長させることができる！

■TVアニメ『嘆きの亡霊は引退したい』について

最強の勘違いコメディファンタジー

トレジャーハンターになろうぜ

目指すはただひとつ、世界最強の英雄だ

かつてそんな誓いを交わした六人の中でひとりだけ

圧倒的に才能がなかった少年がいた。

ある日挫折を口にした彼に、幼馴染は言った。

「クライ、お前、特に役割ないんだからリーダーやれよ」

才能があり過ぎる怪物達(=幼馴染達)で結成されたパーティ《嘆きの亡霊（ストレンジ・グリーフ）》は

数年にしてその名を帝都中に轟かせ、

そのてっぺんに据えられた彼は

あれよあれよという間に最強パーティのリーダーとして祭り上げられた。



跳ね上がる周囲からの期待により

彼の言動はいつだって勘違いされ、事態は予想もしない展開に…。

これは、最強パーティのリーダーにして

最強のクランマスターとして名を馳せるクライ・アンドリヒの

栄光と苦悩に満ちた英雄譚である！

『嘆きの亡霊は引退したい』公式HP: https://nageki-anime.com

『嘆きの亡霊は引退したい』公式X(旧Twitter): https://x.com/nageki_official

(C)槻影・チーコ／マイクロマガジン社／「嘆きの亡霊」製作委員会

■『ヴァルキリーコネクト』とは

『ヴァルキリーコネクト』は、世界(※一部の地域を除く)累計2,900万ダウンロードを突破した至高のハイファンタジーRPGです。北欧神話をベースにした与田想氏による本格的なシナリオ、桜庭統氏による幻想的なサウンド、廣岡政樹氏による魅力的なキャラクターが、新しい北欧神話の世界観を創り出しています。

利用料金: 基本無料(一部有料)

＜スマートフォン向け＞

App Store: https://apps.apple.com/jp/app/vu-arukirikonekuto/id1078813020

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.atm.vcon.jp

＜PC向け＞

Steam: https://store.steampowered.com/app/1261240

