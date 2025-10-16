大丸福岡天神店にとろとろキャラメルで人気の〈N.Y.C.SAND〉が再登場！「N.Y.スイートポテトキャラメルサンド」も数量限定販売

毎回好評の〈N.Y.C.SAND〉が大丸福岡天神店に期間限定出店します。今回は期間限定商品の「N.Y.スイートポテトキャラメルサンド」も販売。



期間限定商品「N.Y.スイートポテトキャラメルサンド」


さつま芋のパウダーとペーストを混ぜ合わせて、バターと生クリームで香り高く炊き上げたとろけるキャラメルをミルクチョコレートで包み込み、さつま芋の香り豊かなバタークッキーでサンドしました。



スイートポテトならではの、焼き色の香ばしさとほっくりとした甘みにバターや生クリームの奥深いコクが混ざり合い、濃密な味わいながら上品な余韻を残したスイーツに。



【商品名】N.Y.スイートポテトキャラメルサンド
【価　格】8個入 2,160円







【商品名】N.Y.C.S.ギフトボックス
【価　格】18個入　4,212円


（N.Y.キャラメルサンド8個、N.Y.スカッチサンド3個、N.Y.スイートポテトキャラメルサンド3個、N.Y.キャラメルブリック4個）


※全て税込価格






定番人気の「N.Y.キャラメルサンド」


口どけのよいミルクチョコレートで、生クリームと黒糖でとろとろに炊き上げたキャラメルを包み込み、 オリジナルの焼印をつけたバター香るクッキーでサンドしました。


お口の中でクッキー、チョコレート、キャラメルそれぞれが一度ほどけ、再び絶妙なハーモニーを醸し出します。



【商品名】N.Y.キャラメルサンド
【価　格】4個入　 756円


　　　　　8個入　 1,512円


　　　　　12個入　2,268円


　　　　　20個入　3,780円　※全て税込価格





期間限定出店情報


【場所】大丸福岡天神店　本館B2 イベントスペース
【期間】10月22日(水)～10月28日(火)
【販売商品】
・N.Y.キャラメルサンド（4・8・12・20個入）
・N.Y.スイートポテトキャラメルサンド（8個入）


・N.Y.スカッチサンド（5個入）


・N.Y.キャラメルブリック（5個入）
・N.Y.C.S.ギフトボックス（18個入）
※数量限定販売のため商品によっては完売する場合があります。


N.Y.C.SANDとは



大丸東京店

・公式HP　https://www.nycsand.site
・公式LINE https://lin.ee/nrBcx8x
・公式X https://x.com/tokyotamago_h
・公式Instagram https://www.instagram.com/nycsand_official/





世界中のヒト、モノ、食、文化…すべてがギュッと凝縮された街・ニューヨークの伝統と最新を併せもつ表情豊かなお菓子たちの感動そのままに、スタイルにアレンジしてお届けします。