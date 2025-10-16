京都先端科学大学から「世界で最も影響のある科学者トップ2%」に4名が選出
エルゼビア社が発表した「Updated science-wide author databases of standardized citation indicators（標準化された引用指標による科学著者データベース）」の最新版（9月19日公開）において、京都先端科学大学（京都市右京区／学長 前田 正史）から4名の教員が、「世界で最も影響のある科学者トップ2%」に選出されました。これは、スタンフォード大学のJohn P.A. Ioannidis教授らによって作成された、世界中の科学者の引用指標を標準化して評価するデータベースで、2025年8月1日時点のScopus情報に基づき、論文の引用数や論文を評価する指標であるh-indexなどを加味してリスト化されたものです。
■「世界で最も影響のある科学者トップ2%」に選出された本学教員
・田畑 修（副学長 工学博士）
https://www.kuas.ac.jp/faculty-members/faculty/tabata-osamu/
・三村 徹郎（副学長 / バイオ環境学部 学部長 理学博士）
https://www.kuas.ac.jp/faculty-members/faculty/mimura-tetsuro/
・アルベルト カステッラッズィ（工学部 学部長 工学博士）
https://www.kuas.ac.jp/faculty-members/faculty/castellazzi-alberto/
・安達 修二（バイオ環境学部 特任教授 農学博士）※1
※1： 2024年3月31日付 任期満了により退職
■関連リンク：
https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/8