クレジットカード「ローソンPontaプラス」もれなく最大5%還元！　携帯料金決済キャンペーンの実施について

株式会社ローソン銀行

当行は、2025年10月16日（木）から2026年3月15日（日）までの間、クレジットカード「ローソンPontaプラス」をご利用のお客さまを対象に、「もれなく最大5％還元！携帯料金決済キャンペーン」を実施いたします。

対象期間中、キャンペーンサイトからエントリーのうえ、「ローソンPontaプラス」で月間6万円（税込）以上ご利用いただくと、その期間の携帯電話の通信料金ご利用額の最大5%をPontaポイントで還元いたします。詳細は以下をご参照ください。

もれなく最大5％還元！携帯料金決済キャンペーン

■「もれなく最大5%還元！携帯料金決済キャンペーン」概要

1．キャンペーン期間

2025年10月16日（木）～2026年3月15日（日）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/38381/table/174_1_6b8bc884eff07cc5f44016c27eceeea2.jpg?v=202510160327 ]

※当月16日～翌月15日を1回とし、計5回実施いたします。

※一度エントリーいただくと、以降はすべての期間でエントリー対象となります。

※システムメンテナンスのため、エントリーできない場合がありますので、予めご了承ください。

2. 参加方法・条件

対象期間中、キャンペーンサイトからエントリーのうえ、「ローソンPontaプラス」でのショッピングで月間6万円（税込）以上ご利用※1いただくと、その期間の携帯電話の通信料金※2のご利用金額の最大5％をPontaポイントで還元。

例）10月16日～11月15日に10万円（税込）をご利用の場合、その期間（10月16日～11月15日）に決済された携帯電話の通信料金のご利用金額を5％還元。

※1 ご利用期間はご利用明細書上のご利用日に基づき集計いたします。キャッシングサービスなど一部対象外のご利用分があります。

※2 携帯電話の通信料金は以下サービスの決済金額が対象です。

「au（povo含む）」「NTTドコモ（ahamo含む）」「ソフトバンク（LINEMO含む）」「ワイモバイル」

3. 特典

対象期間中のご利用金額に応じて、その期間の携帯電話の通信料金を最大5%還元。

特典

4. キャンペーンサイト

https://www.lawsonbank.jp/lp/20251016/

■（参考）「ローソンPontaプラス」について

「ローソンPontaプラス」は、共通ポイントサービス「Ponta（ポンタ）」がおトクにたまる、年会費無料のクレジットカードです。Mastercard(R)加盟店ではどこでも1％還元、電子マネーへのチャージ、公共料金のお支払いでもポイントがたまります。ローソン、ナチュラルローソン、ローソンストア100では最大12％（2026年1月末まで）、さらに対象店舗では最大15%還元となります。ポイントについての詳細はこちら（https://www.lawsonbank.jp/creditcard/point/point/）をご確認ください。「ローソンPontaプラス」をお持ちでないお客さまはこちら（https://www.lawsonbank.jp/lp/lp_credit.html）からお申込みいただけます。

「ローソンPontaプラス」について

【注意事項】

（携帯電話の通信料金について）

※携帯電話の通信料金は以下サービスの「ローソンPontaプラス」での決済金額が対象です。

「au（povo含む）」「NTTドコモ（ahamo含む）」「ソフトバンク（LINEMO含む）」「ワイモバイル」

※コンビニエンスストアや携帯電話ショップなどで携帯電話の通信料金をお支払いされた場合は対象外です。

※「ローソンPontaプラス」を決済サービスに登録し、その決済サービスで携帯電話の通信料金をお支払いされた場合は対象外です。

※携帯電話会社が運営する他サービスのご利用分は対象外です。

（キャンペーン全体について）

※ご利用期間はご利用明細上のご利用日に基づき集計いたします。

※本キャンペーン内容は2025年10月時点のものであり、予告なく変更・終了する場合があります。

※その他、キャンペーンの詳細はキャンペーンサイトをご確認ください。

■本件に関するお問い合わせ先

ローソン銀行クレジットカードデスク（9 時～17 時、年中無休）

0570-063-899（※通話料有料）

050-3786-6325（IP 電話・海外から ※通話料有料）

以 上