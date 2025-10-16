JAF（一般社団法人日本自動車連盟）中国本部（本部長 岡本精二）は、10月25日（土）にTHE OUTLETS HIROSHIMA（広島市佐伯区）にて「働くクルマ×防災×JAF中国本部ロードサービス競技会」を開催します。





本イベントでは、JAFのさまざまなロードサービスカーや広島市消防局の消防車両など、“働くクルマ”の展示をはじめ、水害への備えを学べる「道路冠水時水圧体験ドア」やVRゴーグルによる水没体験など、防災に関するコンテンツも多数出展します。

また、中国5県のJAFロードサービス隊員が高い技術力を競い合う「JAF中国本部ロードサービス競技会」を一般公開。プロの技術を間近でご覧いただけます。

子ども向けには、子ども用ロードサービス制服を着て本物の工具を使いタイヤ交換に挑戦する「子どもロードサービス検定」や、交通安全クイズに答えて免許証そっくりのカードが作れる「子ども安全免許証」の発行など、体験型コンテンツも充実しています。

大人から子どもまで楽しみながら学べる無料のイベントです。ぜひご家族そろってご参加ください。

イベント内容

■ 働くクルマ＆JAF車両展示

消防車両やJAFロードサービスカーなど、働くクルマの展示。

■ 防災

実際のクルマのドアを使用した「道路冠水時水圧体験ドア」や「VRゴーグルによる水没体験」などの防災コンテンツを出展。

■ JAF中国本部ロードサービス競技会

中国5県のJAFロードサービス隊員が技術力を競い合う「クルマのお助けヒーロー決定戦」をはじめ、全国大会に出場した隊員による横転車両の引き起こし作業の実演。









働くクルマ×防災×ＪＡＦ中国本部ロードサービス競技会 開催概要

1 開催日：2025年10月25日（土）10:00～16:00 ※雨天決行

2 場所：THE OUTLETS HIROSHIMA（広島市佐伯区石内東4-1-1 2Fアウトレットエリア正面入口東駐車場）

3 参加費用：無料

4 主催：JAF中国本部

イベント詳細は下記URLより

https://jaf.link/4o58Qeb