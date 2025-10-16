Åì½Ð¾»Âç¤Ë¸«¤Ä¤á¤é¤ì¤ë¤Ò¤í¤æ¤¡ÈÆþÍá¥·ー¥ó¡É¤ËÈ¿¶Á¡ªÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¤¯¤ë¤Þ¡¢³¤³°¤Ç¾×·â¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤ËÂç¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡ª¡©Ê¿¶Ñ·î¼ý¤ÎÌó50ÇÜ¡ªÆî¥¢¥¸¥¢¤ÎÂçÉÙ¹ëÂð¤Ë»ëÄ°¼Ô¤âÁûÁ³¡¿¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¤¯¤ë¤ÞÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù#4
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢2025Ç¯10·î12Æü¡ÊÆü¡ËÌë9»þ¤è¤ê¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¤¯¤ë¤ÞÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù¤Î#4¤òÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¡û¡ûÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù¥·¥êー¥º¡ÊÄÌ¾Î¡¦¤»¤«¤Ï¤Æ¡Ë¤Ï¡¢ÃøÌ¾¿Í¤òÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤ËÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¡¢¤½¤³¤«¤é³À´Ö¸«¤¨¤ë¸½ÃÏ¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÍÍ»Ò¤äÎ¹¤Ç¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡Ö¿Í¤Ï¤Ê¤¼Î¹¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ö¡È¿ÍÀ¸¡É¤È¤¤¤¦Î¹¤ÎÌÜÅª¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ËÇ÷¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤·¤¿2¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï¡¢¼Â¶È²È¤ÎÀ¾Â¼ÇîÇ·¤ÈÇÐÍ¥¤ÎÅì½Ð¾»Âç¤¬¥¢¥Õ¥ê¥«²£ÃÇ¡¢ÆîÊÆ²£ÃÇ¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥êー¥ºÂè3ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¤¯¤ë¤ÞÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤Ü¡È¿ÍÀ¸½é³¤³°¡É¤È¤Ê¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¤¯¤ë¤Þ¤¬¡¢°ÜÆ°¼êÃÊ¤Ï¥íー¥«¥ëÏ©Àþ¥Ð¥¹¤ä¥Ò¥Ã¥Á¥Ï¥¤¥¯¤Ê¤É¤Î´ðËÜÎ¦Ï©¤Î¤ß¤È¤¤¤¦¥ëー¥ë¤ÎÃæ¡¢Æî¥¢¥¸¥¢½ÄÃÇ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
10·î12Æü¡ÊÆü¡ËÊüÁ÷¤Î#4¤Ç¤Ï¡¢ÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢¤¯¤ë¤Þ¤ÈÀ¾Â¼ÇîÇ·¡Ê°Ê²¼¡¢¤Ò¤í¤æ¤¡Ë¡¢Åì½Ð¾»Âç¤¬¤½¤í¤Ã¤¿±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢²áµî¥·¥êー¥º¤Ç¡ÈÌ¾¥³¥ó¥Ó¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¤Ò¤í¤æ¤¡õÅì½Ð¤ÎÅÐ¾ì¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿ËÁÆ¬±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢ÊÂ¤ó¤ÇÅòÁ¥¤Ë¿»¤«¤ë¤¯¤ë¤Þ¤È¤Ò¤í¤æ¤¤ò¡¢²º¤ä¤«¤Ê¾Ð¤ß¤Ç¸«¤Ä¤á¤ëÅì½Ð¤Î»Ñ¤¬¡£ÆÍÇ¡»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÆþÍá¥·ー¥ó¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥µー¥Ó¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¤ó¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ªÉ÷Ï¤¤«¤é¡×¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¤Ò¤í¤æ¤¤¤¿ー¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æî¥¢¥¸¥¢Î¹3ÆüÌÜ¡¢¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤Î¼óÅÔ¡¦¥À¥Ã¥«ºÇÂç¤Î¹Á¡¦¥·¥ç¥É¥ë¥¬¥Ã¥È¤òË¬¤ì¤¿¤¯¤ë¤Þ¤Ï¡¢¡ÈÌ¿¤ÎÀî¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸Å¥¬¥ó¥¸¥¹¤ò¥Üー¥È¤Ç²¼Î®¤·¡¢Á¡°Ý»º¶È¤ÎÃæ¿´ÅÔ»Ô¡¦¥Ê¥é¥ä¥ó¥¬¥ó¥¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤â¹â³Û¤Ê¥Üー¥ÈÎÁ¶â¤Ë¡Ö½é¤á¤ÆÃÍÀÚ¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÃÍÃÊ¸ò¾Ä¤ò»î¤ß¤¿¤ê¡¢¹Ô¤Àè¤Î²¼Î®¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÂÐ´ß¤Ø¸þ¤«¤¦¥Üー¥È¤Ë¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¡×¤È¹²¤Æ¤¿¤ê¡¢ÉÔ°Â¤Ê½Ð¤À¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ìµ»öÌÜÅªÃÏ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ½ÐÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Üー¥È¤Ç°ÜÆ°Ãæ¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤Îºî¶È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¯¤ë¤Þ¤¬¡¢¹ß¤ê¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿Á¥Ãå¾ì¤ò²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¶ì¾Ð¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¡Ö¥Üー¥Ã¤È¤·¤Æ¤¿¤é¡¢Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿³¹¤è¤ê¤âÍÚ¤«¤ËÆî¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¾è¤ê²á¤´¤·¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤¯¤ë¤Þ¤Ï¡¢¡ÖÉáÄÌ¤Ë»Å»ö¤Î¥áー¥ë¤òÊÖ¤·¤Æ¤¿¤éËº¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¤¤Þ¼«Ê¬¤ÇÁ´ÉôÊÖ¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡×¤È¡¢¸½ºß¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤¬ÉÔºß¤Î¤¿¤á¼«¿È¤Ç¥áー¥ëÂÐ±þ¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¥Üー¥È¤ò¹ß¤ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¯¤ë¤Þ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Á¥Ãå¾ì¤Ë¤Ï¤Ê¤¼¤«ÂçÀª¤Î¿Í¤¬¤¯¤ë¤Þ¤òÂÔ¤Á¹½¤¨¡¢Âç´¿·Þ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£Âç¥¹¥¿ー¤Î¤´¤È¤¯»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ë¾×·â¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤Ë¡¢¤¯¤ë¤Þ¼«¿È¤â¡Ö¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¼¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«ÊÑ¤Ê¤È¤³¤í¤ËÉÔ»þÃå¤·¤¿¤é¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í¤ËÆþ¤Ã¤¿¡×¤Èº¤ÏÇ¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤µ¤«¤ÎÂç´¿·Þ¤Ë¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¡ª¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¡ª¡×¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î³Ý¤±À¼¤Ë±þ¤¨¤Ê¤¬¤éÄ®Ãæ¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¯¤ë¤Þ¤Ë¡¢¸½ÃÏ½»Ì±¤«¤é¡ÖÀÅ¤«¤Ë¡×¤ÈÃí°Õ¤¬Èô¤Ö¾ìÌÌ¤â¡£¤¹¤°¤µ¤Þ¡ÖSorry¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¤¯¤ë¤Þ¤Ï¡Ö¥¬¥ÁÅÜ¤é¤ì¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤¤Þ¤º¤¤¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÂ¥¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Þ¡¢¤Ê¤¼¤«Âç¹ëÅ¡¤ÎÁ°¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤¯¤ë¤Þ¤Ï¡¢¹ëÅ¡¤Ë½»¤àÃËÀ¤Ë²°ÉßÆâ¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¡¢µÞî±¤ªÂðÇÒ¸«¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£Í½´ü¤»¤ÌÎ®¤ì¤Ë¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¹ëÅ¡¤À¤Ê¡×¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¹ëÅ¡¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Î¤á¤Ã¤Á¤ãÎ¹´¶¤¢¤ë¤ä¤ó¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤âÃíÌÜ¤¹¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»×¤ï¤º¡ÖÂç¤¤¤¤ª²È¡Ä¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¸¢ÎÏ¼Ô¤Ê¤ó¤¸¤ã¡Ä¡×¤È¿¬¹þ¤ß¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¹ëÅ¡Æâ¤ò°ÆÆâ¤µ¤ì¡¢¿©»ö¤Þ¤Ç¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤¯¤ë¤Þ¤¬´¿ÂÔ¤ò¼õ¤±¤ë°ìÊý¡¢Æ±¹Ô¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ï¥»¥ì¥Ö°ì²È¤ÎÃËÀ¤Ë¡Ö·î¼ý¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ëµ¿Ìä¤òÄ¾·â¡£Ê¿¶Ñ·î¼ý¤¬Ìó2Ëü6000¥¿¥«¡ÊÌó3Ëü2500±ß¡Ë¤È¤µ¤ì¤ë¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤Ç¡¢¡Ö·î125Ëü¥¿¥«¡ÊÌó156Ëü±ß¡Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿ÂçÉÙ¹ë¤Ë¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ï¶ÃØ³¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¡ÖÄ¶ÉÙÍµÁØ¡×¡ÖÀ¨¤Þ¤¸¤¤¶â»ý¤Á¡×¡Ö¤¹¤´¤¹¤®¡×¤È¶Ã¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ëÅ¡¤Ë½»¤àÂçÉÙ¹ë¤Ï°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊ¿¶Ñ·î¼ý¤ÎÌó50ÇÜ¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¥»¥ì¥Ö°ì²È¤Î¼ÂÂÖ¤È¡¢ÆÍÁ³¸½¤ì¤¿ÆüËÜ¿Í¤Î¤¯¤ë¤Þ¤ò¤â¤Æ¤Ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡Ä¡©ËÜÊÔ¤Ï¡¢ÊüÁ÷¸å7Æü´Ö¸«Æ¨¤·»ëÄ°¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ABEMA¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¤¯¤ë¤ÞÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù³µÍ×
¡¦#4¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®URL¡§https://abema.tv/video/episode/90-1845_s3_p104
¡¦ÈÖÁÈ¥Úー¥¸URL¡§https://abema.tv/video/title/90-1845?s=90-1845_s3&eg=90-1845_eg2(https://abema.tv/video/title/90-1845?s=90-1845_s3&eg=90-1845_eg2)
¡¦¡Ö¤»¤«¤Ï¤Æ¡×¥·¥êー¥º¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@hiroyuki_ABEMA¡¡
¡¦¡ÖABEMA¡×¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¸ø¼°X¡§ https://x.com/ABEMA_Variety¡¡
¢¨²èÁü¤ò¤´»ÈÍÑ¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Ú¡ÊC¡ËAbemaTV,Inc.¡Û¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÉ½µ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£