呼気アルコール検査の世界市場2025年、グローバル市場規模（デスクトップ型、携帯・ハンディ型）・分析レポートを発表
2025年10月16日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「呼気アルコール検査の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、呼気アルコール検査のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
本調査によれば、世界の呼気アルコール検査市場は2023年に数億ドル規模で評価され、2030年までにさらなる拡大が予測されています。予測期間中の年平均成長率も安定的であり、交通安全施策や民間セクターでの需要拡大を背景に市場が拡大しています。本レポートでは呼気アルコール検査機器市場を対象に、産業チェーン全体の発展状況や主要用途別の市場動向を整理し、最新技術や特許、応用分野、市場トレンドを分析しています。
________________________________________
地域別市場動向
北米と欧州は、政府による交通安全強化政策や飲酒運転防止キャンペーンに支えられて堅調な成長を遂げています。消費者の安全意識も高まっており、検査機器の導入が進んでいます。一方、アジア太平洋地域、特に中国は旺盛な国内需要、政策支援、強固な製造基盤を背景に世界市場をリードしています。さらに日本や韓国、インドも交通安全対策の一環として需要が拡大しており、将来の成長が期待されています。南米や中東・アフリカにおいても、交通規制強化や法執行機関での採用が市場拡大に寄与しています。
________________________________________
市場特性と分析視点
本レポートは、呼気アルコール検査市場を包括的に捉えるため、マクロレベルで市場規模、販売数量、収益、シェアを分析しています。政府規制や技術革新、消費者嗜好の変化を背景に、市場拡大の要因と障壁を整理しています。さらに将来予測では、需要動向や新たな技術応用の可能性を提示し、今後の発展方向を明らかにしています。
________________________________________
企業別分析
主要企業としては CMI, Inc.、Lifeloc、Intoximeters、DA Tech Co., Ltd、Hound Labs、Alcovisor、ACS Corp.、MEDICAL SENSORS INDIA PVT. LTD、Drager、Donglian Zhitong、Lion Laboratories Limited が挙げられます。これらの企業はそれぞれ異なる市場戦略を展開し、財務実績や製品ラインナップ、技術開発力に基づいて競争優位性を築いています。特に新技術を活用した高精度機器の開発や、政府機関や民間企業との提携が成長のカギとなっています。
________________________________________
消費者動向と用途別分析
市場は主に交通機関と民間セクターでの利用に分けられます。交通部門では法執行機関や交通安全当局による導入が進んでおり、公共の安全確保を目的に検査機器の需要が高まっています。民間セクターでは、企業の従業員管理や医療機関での利用、さらにはイベント会場や飲食関連施設における安全対策としての導入が進んでいます。消費者調査によれば、携帯性と精度を兼ね備えたハンディタイプの需要が特に高く、今後も市場を牽引する見込みです。
________________________________________
技術革新と産業動向
技術面では、小型化・高精度化の進展に加え、デジタル技術との連携が注目されています。検査結果を即時にデータ化して管理システムと統合できる機能や、非接触型センサー技術の採用が広がっています。これにより、従来のアルコール検知器よりも高い利便性と信頼性が実現されつつあります。さらに、長寿命センサーや低コスト化の進展が市場拡大を後押ししています。
