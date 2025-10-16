「ジャングリア沖縄 商品開発説明会」を10月15日に本部町で初の開催、県内事業者を中心に400名超が参加！ジャングリア沖縄は、地域の魅力を事業者と共に発掘し、世界に向けて発信します

株式会社ジャパンエンターテイメント

株式会社ジャパンエンターテイメント（沖縄県名護市：代表取締役 CEO 加藤健史、以下ジャパンエンターテイメント）は、都会にはない興奮と贅沢のテーマパーク「JUNGLIA OKINAWA（ジャングリア沖縄）」を運営しています。

このたび当社は、地域企業や生産者との共創による商品開発および流通を目的とした「ジャングリア沖縄 商品開発説明会」を、2025年10月15日（水）に沖縄県本部町の「もとぶ文化交流センター」にて開催しました。

開業前から、当社に対して多数の企業や生産者の皆さまからジャングリア沖縄との協業について多くの問い合わせをいただいており、既にフードメニューや物販にて、74社の県内企業または県産品を取り扱う事業者との協業による商品が展開されています。本説明会は、地域共創の価値づくりの協力関係を沖縄県内で今後も深めていくため開催する運びとなりました。

本説明会では、沖縄ならではの魅力を発掘・再定義し、ジャングリア沖縄内で展開する物販や飲食メニューとして商品化することを目的に開催したもので、地域企業や商工関係者を中心に、300社400名を超える方々にご参加いただきました。

説明会では、当社の取締役副社長 佐藤大介が開会の挨拶や事業概要の発表を行い、「ジャングリア沖縄は、変化の起点となりたい。地域事業者、生産者との共創により、沖縄の魅力を消費者価値へと共に転換し、テーマパークを通して世界へ発信していきたい。」と語りました。また、本部町の平良武康町長からは、地域振興への期待のお言葉をいただきました。

さらに、すでに商品開発に携わる3社の代表者より、実際の取り組みや成果、苦労や喜びについての体験談が発表され、参加者の関心を集めました。

＜協業実績例＞

商品名（左）：まるごと海老せんべい(テトラメイク株式会社)

商品名（右）：YUMEJIN スパ アメニティ（ゆめじん有限会社）

現在提供されている商品やメニューに対しても、来園者から高い評価をいただいており、これは地域の特色ある素材や商品、そして何より地元事業者との連携、思いを大切にした商品開発の成果だと考えています。

当社は今後も、地域事業者、生産者の皆さまと共に、地域の魅力を消費者価値へと転換していく取り組みを続けてまいります。

■開催概要

開催日時：2025年10月15日（水）13:00～16:00

開催場所：もとぶ文化交流センター：沖縄県本部町大浜874⁻1

特別協力：本部町

後 援：本部町商工会、今帰仁村商工会、名護市商工会

■JUNGLIA OKINAWA（ジャングリア沖縄）について

JUNGLIA OKINAWA（ジャングリア沖縄）は、神秘と生命力に満ちた世界自然遺産「やんばる」を擁する沖縄北部の圧倒的な大自然を舞台に、都会にはない興奮と贅沢の体験を通して沖縄の旅を変えるテーマパークです。コンセプトは、Power Vacance!!（パワーバカンス）。亜熱帯地域に位置する沖縄ならではの生命力に満ちた、見たこともない植物が生い茂るやんばるの大絶景を舞台に、その地にしかない体験を通して生まれる”興奮”と本物の自然に没入する”贅沢”が重なると、今まで経験したことのない”解放感”が人間の本能を貫き、人生最高に心が昂る“Power Vacance!!” を体験できます。

https://junglia.jp/

■株式会社ジャパンエンターテイメントについて

2025年7月25日（金）開業の沖縄北部新テーマパーク「JUNGLIA OKINAWA（ジャングリア沖縄）」の企画・開発および運営を目的として2018年6月に設立。「沖縄から日本の“未来”をつくる」をミッションとし、沖縄から日本の観光産業を変革すべく事業を推進。真の地域活性化を図り、沖縄の経済力向上に寄与することが、その土地での社会的課題解決に繋がると確信し事業を進めている。

https://www.japan-entertainment.co.jp/