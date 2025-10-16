新型GPS端末「ミマモルメGPS2」を開発 サイズ・重量は変わらず、バッテリー容量が約3倍に！

阪神電気鉄道株式会社

阪急阪神ホールディングスグループの株式会社ミマモルメ（本社：大阪市福島区、社長：藤井 啓詳）は、保護者がお子さまの現在位置情報を専用アプリで確認できる「ミマモルメGPSサービス」において、現行よりさらに高性能な新型GPS端末「ミマモルメGPS2」を開発し、予約を受け付けています。

ミマモルメGPS2は、サイズ・重量は現行端末とほぼ同等ながらバッテリー容量を約3倍に増加し、充電無しで1か月以上の連続稼働が可能です。また、現行端末の測位方式に加え、アシストGPS（A-GPS）を搭載したことで、より素早く正確な位置の特定を可能としました。

【ミマモルメGPS2を使用した見守りサービス】

「ミマモルメGPS2」を持ったお子さまの現在位置情報を、専用アプリで確認していただけます。

「ミマモルメGPS2」HP： https://www.hanshin-anshin.jp/gps2/

【登下校ミマモルメとの併用でもっとあんしんを！】

「ミマモルメGPS2」と登下校ミマモルメの「ICタグ」を一緒に携帯することで、セーフティーゾーンである学校への出入りを確実に見守り、学校までの経路を確認することができます。

また、登下校ミマモルメとセットでご契約いただくと、よりお得に「ミマモルメGPS2」をご利用いただけます。

【ミマモルメGPS2の利用料金】

（1）初期登録料：5,800円（税込6,380円）

【キャンペーン開催中（2026年5月22日（金）まで）】

新型端末の開発を記念し、初期登録料を通常5,800円（税込6,380円）のところ、期間限定3,800円（税込4,180円）とさせていただきます。

（2）月額使用料：580円（税込638円）

ミマモルメサービス※とセットでご契約の場合は480円（税込528円）

※当社が提供する「登下校ミマモルメ」、「まちなかミマモルメ」及び「改札ミマモルメ」

【ミマモルメGPS2の詳細仕様】

【株式会社ミマモルメの概要）

本社 大阪市福島区福島3丁目14番24号

資本金 1億円（阪神電気鉄道株式会社100％出資）

設立 2017年8月8日

代表者 代表取締役社長 藤井 啓詳

事業内容 あんしん事業（ミマモルメ）、教育事業（プログラボ）

ホームページ

ミマモルメ https://www.hanshin-anshin.jp/

プログラボ https://www.proglab.education/

参考資料

https://prtimes.jp/a/?f=d5180-3454-e2e9d778d44cb2458e4804e4de0eabc7.pdf

株式会社ミマモルメ https://www.hanshin-anshin.jp/

リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/bc8389c459c1cc1ccd9c6b8b3adf295934e05a79.pdf

発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1