太陽光を再現！“目にやさしい光”で学びと仕事をサポート 『自然光デスクライトワイド ベースタイプ』新登場
有限会社ドリームチーム（横浜市青葉区、代表取締役：松永智昭、https://dream-team.co.jp/）は、太陽光に近い自然な光を再現する『自然光デスクライトワイド スタンドタイプ』を2025年10月1日に発売しました。本製品は、高演色性（Ra95以上）とブルーライト抑制機能を備え、長時間の学習・仕事・読書において快適で疲れにくい光環境を提供。教育現場や在宅ワークにおける課題解決に寄与する“目に優しいデスクライト”です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331479&id=bodyimage1】
開発の背景
PCやスマートフォンの長時間使用が日常化し、眼精疲労や集中力低下が社会課題となっています。一方、一般的な照明は演色性不足やちらつき、ブルーライト負荷により「正しく見える環境」を十分に提供できていません。こうした現状を踏まえ、当社は“見え方の質”を重視し、自然光に近い波長特性を持つ照明で教育と働き方の質の向上を目指しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331479&id=bodyimage2】
研究からの光環境
光環境においては、下記のような研究結果が発表されています。
● 教育現場：アメリカの大規模調査では、自然光の多い教室の生徒は数学・読解テストで成績が向上する傾向が報告されています（Heschong et al., Daylighting Impactson Human Performance in Schools）。
● 作業効率：室内照明の違いが読書効率や脳疲労に影響することを示した実験研究もあり、最適な照明条件が集中力維持に有効とされています（Zhou et al., Frontiers in Built Environment, 2023）。
● ブルーライト：レビュー研究では、ブルーライトの長時間曝露が視覚疲労や網膜への負荷を増加させる可能性が指摘されています（Sheppard & Wolffsohn, BMJ Open Ophthalmology, 2018）。
こうした研究成果を踏まえ、本製品は「正しく見える環境を整えることが、目の疲れを軽減し、学びや働き・趣味の質を支える」という理念のもと開発されました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331479&id=bodyimage3】
製品の特長
● 高演色（Ra95以上）：色彩・文字を忠実に再現し、読書やデザイン作業の精度を高める。
● ワイド均一照射：ノートやキーボード、資料までムラなく照らし、影を抑制。
● スタンド型の安定性：工事不要で設置場所を選ばず、在宅ワークからリビング学習まで活用可能。
● フリッカーフリー＋ブルーライト抑制：長時間利用時の視覚負担を軽減。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331479&id=bodyimage4】
明るさから見え方へ - 私たちの照明ビジョン
自然光に近い高演色・フリッカーフリー照明で、学びの“見えにくさ”と在宅ワークの眼精疲労を同時にケアします。子どもは判読性が上がり理解が進み、大人はピント負担が減って集中が続きます。明るさではなく「見え方の質」で選ぶ新基準を示し、家庭と職場の光環境を改善します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331479&id=bodyimage5】
配信元企業：有限会社ドリームチーム
