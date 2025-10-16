箱根ロープウェイ 全線開通65周年記念企画第2弾！姥子駅での箱根ロープウェイ歴史展示と搬器の修復、Instagramキャンペーンを実施

株式会社小田急箱根

株式会社小田急箱根(本社：神奈川県小田原市 社長：水上 秀博)は、２０２５年９月７日に全線開通６５周年を迎えた箱根ロープウェイの節目を記念して、年間を通じた様々な企画を展開しています。販売中の「６５周年記念 箱根ロープウェイ年間パスポート」に続く第２弾をスタートします。

１０月１８日（土）から、姥子駅構内にて箱根ロープウェイの歴史を彩る史料を展示します。１１月初旬にはゴンドラ庭園内に保存している往年のゴンドラを修復し展示予定です。また、１１月１日（土）から１か月間、Instagramキャンペーンを開催します。指定の投稿にコメントを寄せていただくと素敵なプレゼントが抽選で当たります。

今後もお客さまにお楽しみいただける多彩な取り組みを実施してまいります。６５周年記念の特別な１年、箱根ロープウェイで思い出に残るひとときをお楽しみください。

秋の箱根ロープウェイ姥子駅での歴史展示イメージ姥子駅での歴史展示イメージ

１．第２弾の企画内容詳細

（１）箱根ロープウェイ歴史展示

実施期間：

１０月１８日(土)～

実施場所：

姥子駅

見どころ：

姥子駅のゴンドラ庭園で展示されていた昔のゴンドラ２台（初代:１９５９年～１９８８年、２代目：１９８８年～２００６年）が塗装などを施しきれいになって戻ってきます。また、駅舎内に開業時からの年表や昔のゴンドラの写真、グッズなどを展示して、懐かしさと箱根ロープウェイの魅力が溢れる空間に演出します。

（２）Instagramキャンペーン

実施期間：

１１月１日(土)～１１月３０日(日)

内 容：

箱根ロープウェイアカウントにて投稿した画像にコメントして、参加いただきます。

参加方法：

１.箱根ロープウェイ公式Instagram（＠hakone_ropeway）をフォロー

２.対象キャンペーン投稿にコメント

３.キャンペーン投稿を自身のフィードに再投稿すると当選確率アップ

再投稿した場合は「コメント」＋「再投稿完了！」とコメントに必ず記入

４.当選発表は公式アカウントよりDMで当選者に連絡いたします。

発送先などは専用メールアドレスにてメールにてご連絡します。

プレゼント：

山のホテル宿泊ペアチケット １組２名 ※２０２６年１月～６月利用可

箱根湯寮利用券ペアチケット ５組１０名 ※２０２６年１月～６月利用可

ちきゅうの谷やcu―mo箱根限定商品詰め合わせ １０名

２．箱根ロープウェイ 全線開通６５周年記念企画概要

９月７日 箱根ロープウェイ年間パスポート発売

（https://webket.jp/pc/ticket/index?fc=00263&ac=8100(https://webket.jp/pc/ticket/index?fc=00263&ac=8100)）

１０月１８日 姥子駅にて箱根ロープウェイ歴史展示開始

※ゴンドラ庭園の昔のゴンドラは１１月初旬頃に展示予定

１１月１日～ Instagramキャンペーン（１１月３０日まで）

３．問い合わせ先

株式会社小田急箱根 運輸本部 索道部

ＴＥＬ：０４６５-３２-２２０５（平日 ９：００～１７：００）

参考

65周年記念ロゴ箱根ロープウェイとは

早雲山～桃源台間の全長約４kmを結びます。早雲山から大涌谷間では、約１３０ｍ下の大涌谷の谷底の景色が楽しめ、桃源台方面へ向かう途中には富士山や芦ノ湖の景色を望むことができます。

１９５９年１２月に早雲山～大涌谷間、翌年９月７日に大涌谷～桃源台間が開業し、「箱根ゴールデンコース」が完成しました。２００２年には日本で初めて「複式単線自動循環式（DLM）フニテル」を導入、２００９年７月９日に、年間有料乗車人員が世界最多のロープウェイとして、ギネス世界記録にも認定されました(当時)。

全線開通６５周年を記念して、今年３月に日本初のオープンエアー型ゴンドラ「ROPESTER」を運行開始したほか、大涌谷に新展望エリア「ちきゅうの谷」をオープンしました。

ちきゅうの谷

２０２５年４月、大涌谷に「黒・ジオ・風」をテーマとした新展望エリアをオープンしました。谷に吹き込む風を感じる「風の輪テラス」、噴気を見下ろす谷へ突き出した「息吹のデッキ」、開放感ある景色を見渡せる「大空のほとり」の個性的な３つの展望デッキや、大涌谷を楽しむ軽飲食や物販を展開する「谷のマルシェ」で構成しています。ダイナミックな地形や風など雄大な自然との触れ合いを楽しんでいただく絶景の舞台です。