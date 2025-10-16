帳票設計不要のAI-OCR『DX OCR』、緊急時に受注と出荷を止めない「DX OCR for BCPサービス」を提供開始

株式会社ハンモック

株式会社ハンモック（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：若山 大典、証券コード：173A、以下「ハンモック」）は、帳票設計不要のAI-OCR「DX OCR（ディーエックス オーシーアール）」の新しいサービスとして、緊急時でも受注・出荷業務を止めずに対応できる「DX OCR for BCPサービス」の提供を開始いたします。

本サービスは、BCP（事業継続計画）の一環として、突発的なシステム障害やランサムウェア攻撃などのサイバー攻撃、さらに地震・台風などの自然災害といった予測困難なリスクに備え、業務を継続できる体制を支援し、日常業務の効率化と非常時の事業継続を両立させます。

■提供開始の背景

近年、企業を取り巻くリスク環境は急速に変化しています。ランサムウェア被害の件数は年々増加しており、2024年上半期に114件だった被害は、2025年上半期には116件に増加し、前年比増（※）という深刻な状況が続いています。こうした攻撃によって、電子受注（EDI）を中心に業務を行う企業では、受注・出荷システムが停止または遮断を余儀なくされ、長期間にわたり業務が停滞するケースも少なくありません。

一方で、地震や台風などの自然災害も全国的に増加傾向にあります。災害による通信障害、オフィス閉鎖などが重なると、受発注システムが一時的に利用できなくなることも多く、業務が停滞し、企業に与える損害はとても甚大なものです。 そのため、企業は平時から「止まらない仕組み」を整えておく必要に迫られています。

こうした有事の際、多くの企業では暫定的に電話やFAXによる受注へ切り替えておりますが、届いた注文書を従業員が目視で確認し、出荷システムに手入力する作業は非常にアナログで時間を要します。入力ミスの発生や対応人員の増加、人件費の上昇など、人的負担も大きく、結果として出荷遅延や顧客対応の遅れにつながる事例が相次いでいます。

こうした課題を解決するため、DX OCRに新たに追加されたサービス「DX OCR for BCPサービス」では、平時の業務効率化と非常時の受注・出荷の継続を両立できる体制を構築し、企業がどのような状況でも安定して業務を進められる環境を整えました。

※出典：令和７年上半期におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について(https://www.npa.go.jp/publications/statistics/cybersecurity/data/R7kami/R07_kami_cyber_jyosei.pdf)

■「DX OCR for BCPサービス」の特徴

- 有事に備えた即時切替で受発注業務を継続

受発注システムが一時的に利用できなくなった場合でも、DX OCR for BCPサービスに切り替えることで、FAXやメールで届いた注文書・発注書をAI-OCRが自動的にデータ化します。

処理されたデータは、後続の基幹システムや出荷システムに取り込みやすいCSV形式で出力されるため、手作業による入力や仕分けの手間を削減できます。

これにより、業務停止やシステムトラブルが発生しても、FAX回線・クラウドサービス・メール・電話などを活用し、受注から出荷までの業務フローを途切れさせずに維持することが可能です。

さらに、お客様のご要望に応じて柔軟にサービス内容を選択でき、処理枚数に応じて料金が変動するため、小規模から大規模まで幅広い運用に対応可能です。初期設定や操作についてのサポート体制も整えておりますので、安心してご利用いただけます。

- 提供価格について

有事に備えるために、平時の利用しない期間は保険料のように低額の月額でご利用頂け、無駄なコストを抑えつつ安心して導入できます。有事の際にご利用された場合の利用料金は、処理枚数に応じた従量課金制のため、必要なときに必要な分だけ利用可能です。まずはお気軽にご相談ください。

DX OCR for BCPサービスを活用することで、企業は日常業務の効率化だけでなく、有事における業務のレジリエンスも高めることができます。ランサムウェア攻撃や自然災害など、予測困難なリスクに備え、どのような状況でも業務を止めない仕組みを提供するソリューションとして、今後も企業のBCP推進を支えてまいります。

■DX OCRについて

DX OCRは、帳票設計や設定が不要でありながら、手書き文字含めあらゆる画像文字をスムーズにデータ化できる、AI-OCRサービスです。DX推進の一環として、大量の帳票や画像に埋もれた情報を一括で抽出し、業務の効率化と自動化を実現します。また、あらゆるメーカーの複合機・スキャナに対応しているため、さまざまなお客様にご活用いただけます。

DX OCR 詳細を見る :https://hmk.web-tools.biz/dcs/download/web_dx_ocr/?utm_source=pritimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20251016

株式会社ハンモックについて

ハンモックは、法人向けソフトウェアメーカーです。「テクノロジーの力で､未来をつくる新しい体験を提供し､ひとりひとりが輝く社会へ」を掲げ、顧客の課題、ニーズ、困りごとをITで解決するため、今まで世の中になかった機能を実現し、必要な機能を高品質で、スピーディーにかつ適切な価格で提供することを目指しております。



社 名：株式会社ハンモック

所在地 ： 東京都新宿区大久保1-3-21 ルーシッドスクエア新宿イースト3F

代表者 ： 代表取締役社長 若山 大典

設 立 ： 1994年4月1日

資本金 ： 8,386万円

URL ： https://www.hammock.jp/



※本ニュースリリース記載の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。