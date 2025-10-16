MUSCAT GROUPに人気コスメブランド「Fujiko」を展開する株式会社かならぼが参画

株式会社MUSCAT GROUP

株式会社MUSCAT GROUP（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大久保 遼、証券コード：195A、以下「当社」）は、2025年10月31日を１回目、2027年５月末日頃（予定）を２回目の株式譲渡実行日として、コスメブランド「Fujiko（フジコ）」、「b idol（ビーアイドル）」を展開する株式会社かならぼ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：和田 佳奈、以下「かならぼ社」）の株式を取得し、当社のグループ会社とすることについて、本日の当社取締役会において決議いたしました。

当社の強みであるSNSを中心としたマーケティングノウハウとデータ活用力をかならぼ社の人気ブランドに投入し、両社のシナジー効果を最大限に発揮することで、さらなる成長と企業価値の向上を促進してまいります。

■背景と目的

当社グループは、「Difference for the Future.」というミッションのもと、SNSを活用したマーケティング力とデータ活用を通じて、成長性の高いニッチな分野でトップシェアを目指す「ニッチトップ戦略」を推進しております 。

一方、かならぼ社は「モノ・コトを通じて、世界中の人々の生活に新しい希望を。」をミッションに 、「いま欲しい」を叶えるヒット商品を生み出し続けてきました。特に、コスメブランド「Fujiko（フジコ）」や吉田朱里氏プロデュースのコスメブランド「b idol（ビーアイドル）」は、新しい消費を牽引するミレニアル世代・Z世代を中心に高い支持を得ており、当社のニッチトップ戦略と合致するブランド展開をされています 。

この度、実績のあるかならぼ社のブランドを当社のポートフォリオに迎え入れることで、当社グループの収益基盤の強化とコスメ市場における新たな成長機会の獲得につながると期待しております 。

■今後の展望

当社グループの強みである最先端のSNSマーケティングノウハウや顧客データ活用力をかならぼ社のブランドに投入することで、認知度および販売チャネルの更なる強化を通じて、売上の飛躍的な拡大を目指します。

さらに、かならぼ社が培ってきた市場ニーズを捉える卓越した商品企画・開発力は 、当社グループの既存ブランドへ応用するだけでなく、両社の強みを組み合わせた新規ブランドの共同開発・展開にも活用し、成長を加速させてまいります。

また、買収ブランドの独自性を尊重しつつ、グループ全体のデジタル・マーケティング基盤を活用して成長を支援する独自のPMI統合モデル「MUSCAT MODEL」を適用し、ブランドのさらなる成長を後押しいたします。

今回のグループ化により、革新的なコスメ商品や、よりパーソナライズされた美容体験をいち早く消費者様にお届けし、グループ全体のさらなる成長と、新しい価値創造を加速させてまいります 。

■かならぼ社 代表取締役 和田 佳奈氏のコメント

かならぼは、リアルでの発信力・商品力に強みがある一方で、ECという分野にはまだまだ伸びしろがあると感じています。MUSCAT GROUPさんのデジタル領域のノウハウを掛け合わせることで、オンラインとオフラインの両軸でお客様とつながれるブランドを目指していきます。

両社が持つ強みを掛け合わせることで、今まで実現できなかったスピードとスケールで前進できると確信しています。

このM&Aはこれまで一緒に歩んできた仲間やお客様にとって、もっと誇れるブランドになるための第一歩だと思っています。

これからも変わらず、「リアルに寄り添うものづくり」を軸に進化してまいりますので、引き続きご支援のほどよろしくお願いいたします。

■当社 代表取締役 大久保 遼のコメント

MUSCAT GROUPは、成熟市場から成長を生み出す、ニッチトップ戦略をかかげ、急速に成長を遂げております。

この度、ニッチトップブランドを複数抱えるかならぼ社が当社グループに参画することは、当社にとって大きな挑戦であると共に、更なる急成長の起点になると確信しております。

商品企画力とオフラインの販促に強みを持つかならぼ社と、SNSマーケティングとオンラインの販促に強みを持つ当社グループの双方の強みをいかすことで、かならぼ社のみならず、MUSCAT GROUP全体の更なる成長を加速してまいります。

■かならぼ社 会社概要

社 名：株式会社かならぼ

所 在 地 ：東京都渋谷区恵比寿１丁目19番23号 東邦ビル 4F

代 表 者 ：代表取締役 和田 佳奈（わだ かな）

事業内容：コスメブランドの企画、販売

U R L：https://kana-labo.com/

■株式会社MUSCAT GROUPについて

MUSCAT GROUPは、「ブランド共創時代」をリードする持株会社として、ニッチトップ戦略、SNSを起点とした統合型ブランド体験設計、AIによる全社的な業務最適化を推進しています。各子会社が持つ専門性と、グループ全体のシナジーを最大限に活用し、顧客、従業員、株主、そして社会全体に新たな価値を創造してまいります。

【会社概要】

社 名：株式会社MUSCAT GROUP

所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号 渋谷マークシティウエスト20階

代 表 者 ：代表取締役 大久保 遼（おおくぼ りょう）

事業内容：ニッチトップ戦略に基づく各種ブランドプロデュース事業

U R L：https://muscatgroup.co.jp/