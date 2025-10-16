10月28日（火）開催「人的資本時代のエンゲージメント戦略

株式会社パソナグループ

株式会社パソナサステナビリティ（本社：東京都港区、代表取締役社長：石田正則）と、一般社団法人HR Buddy 研究所（神奈川県鎌倉市、代表理事：佐藤優介）は、人事やエンゲージメントデータに関し、収集や分析のデータの有効的な活用に向けた、HRアナリティクスカンファレンス2025「人的資本時代のエンゲージメント戦略」を10月28日(火)に、東京・青山にて開催します。

本イベントでは、人事部門や人事・経営のコンサルタントの視点から、人的資本データの効果的な活用などをお届けするほか、組織づくりに関連する有識者とのネットワーキングの機会も提供いたします。

◆HRアナリティクスカンファレンス2025「人的資本時代のエンゲージメント戦略」概要

日時：

2025年10月28日（火）15:30～

会場：

PASONA SQUARE（東京都港区南青山3-1-30）

スケジュール：

【第1部】

「なぜエンゲージメントが業績を変えるのか ― 挑戦する組織を育む人事の新戦略」

登壇者／株式会社ナラティブリンク 代表取締役 堺 孝善氏

【第2部】

「組織分析による適切な施策推進～エビデンスに基づいたエンゲージメントの向上施策～

登壇者／一般社団法人HR Buddy研究所 代表理事 佐藤 優介氏

【第3部】

「人的資本経営に適したデータ基盤の話」

登壇者／株式会社HRクロスラボ 代表取締役 礒 一貴氏

【第4部】 登壇者と参加者の交流ネットワーキング

料金：

無料

お申込み：

https://www.pasona-sx.co.jp/seminar/20251028

お問合せ：

株式会社パソナサステナビリティ E-mail：pstb_info@jp.pasona.com