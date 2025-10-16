【コミュニティ・バンク京信 × チイキズカン】地域企業の人材課題解決に向けた初の業務提携を開始

株式会社XLOCAL

地方企業とプロ人材を複業でつなぐ「チイキズカン」を運営する株式会社XLOCAL(https://xlocal.inc/)（本社：山形県鶴岡市、代表取締役：坂本大典、以下「XLOCAL」）は、京都信用金庫（以下、コミュニティ・バンク京信という）と、人手不足や、専門的なスキルを持つ人材の確保といった経営課題を抱える地域企業を支援するため、業務提携を行いましたのでお知らせいたします。

「チイキズカン(https://chiiki-zukan.com/)」は、地域の企業と専門性の高い複業プロ人材のマッチングプラットフォームで、金融機関との業務提携は、本件が初の取組となります。

コミュニティ・バンク京信との連携は、2020年6月に創設した社内ベンチャー事業「京信人材バンク」が担い、当金庫が持つ地域のネットワークを活かしながら、従来以上に地域企業の課題解決に取り組んでまいります。

2025年10月14日に、コミュニティ・バンク京信 × チイキズカン共催で連携のキックオフイベントを開催いたしました。

＜京都信用金庫（コミュニティ・バンク京信）について＞

社名：京都信用金庫

ブランドネーム：コミュニティ・バンク京信

理事長：榊󠄀田 隆之

創業：1923年9月27日

HP：https://www.kyoto-shinkin.co.jp/

＜株式会社XLOCALについて＞

社名：株式会社XLOCAL（読み方：クロスローカル）

ミッション：地方の企業が世界を変える

代表取締役：山中 大介

代表取締役：坂本 大典

創業：2023年4月18日

HP：https://xlocal.inc/

お問い合わせ：info@chiiki-zukan.com

＜運営サービス：「チイキズカン」＞

日本のポテンシャルを最大限発揮するのは地方企業。

地方から社会へ、地方から世界へ。

地方企業が、地方を超えるため、都市と地方の人材流入を逆転させ、地方企業が都市部の複業プロ人材を採用する地方特化型のダイレクトスカウトサービス

チイキズカン：https://chiiki-zukan.com/

掲載ご検討の地方企業様：https://lp.chiiki-zukan.com/