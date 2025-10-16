愛知県犬山エリアでトヨタ小型モビリティ「C+walk」シェアリングの実証開始へ

名古屋鉄道株式会社

株式会社ＡＴグループ（本社:愛知県名古屋市､代表取締役社長:山口真史）、合同会社Limot（本社:広島県広島市､CEO:香西俊吾）、名古屋鉄道株式会社（本社:愛知県名古屋市､代表取 締役社長:高崎裕樹）、ホテルインディゴ犬山有楽苑（愛知県犬山市､総支配人:浅沼源太郎）は､犬山エリアで小型モビリティ「C+walk」を活用したシェアリングサービスの実証事業を2025年10月19日から開始します。

詳細は下記のとおりです。

▼実証実験の概要

ホテルインディゴ犬山有楽苑に小型モビリティ「C+walk」の拠点を設けます。利用は事前予約制で、小型モビリティ「C+walk」に乗ってGPS連動型4ヶ国語（日・英・中・韓）音声ガイドを聴きながら､周辺での観光を楽しむことができます。

本実証を通して、小型モビリティ「C+walk」の観光シーンでの活用がエリア内の回遊性向上や移動体験の付加価値を高めることにつながっていくのかを検証します。

なお、本実証で活用するC+walkは最高速度6km/hで走行可能で､道路交通法上は歩行者として区分されます。身長140cm以上であれば小学生の方でも利用可能な立ち乗りモビリティです。

（左）C+walk （右）多言語ガイド画面

●実証期間：2025年10月19日（日）～ 2026年10月18日（日）

●営業時間：9:00～18:00

●貸出場所：ホテルインディゴ犬山有楽苑（愛知県犬山市大字犬山字北古券１０３番地１）

●料 金：

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/89084/table/405_1_cc0bac696ca788e579ebcc488236dbd8.jpg?v=202510160257 ]

※ホテル宿泊者は各プランの料金から一律200円割引します

●受付方法：https://select-type.com/rsv/?id=BvAtdWjudX8&nonom_flg=1(https://select-type.com/rsv/?id=BvAtdWjudX8&nonom_flg=1)

※事前に上記の予約受付フォームよりお申込みください。

●各社役割：

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/89084/table/405_2_d34093b7a90e138ae338f1888bbc79aa.jpg?v=202510160257 ]

●将来展望：

今後､愛知県内の他エリアでも同様の事業を展開していくことを検討しています。

また、より回遊性を高めるためのスタンプラリー機能や、地域の店舗で使用可能なクーポン機能など、新しい体験価値の提供に向けて順次検討予定です。