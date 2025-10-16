日本初の「健康な女性の肌のターンオーバー維持」に役立つ機能性表示食品『わたしのチカラ(R) BEAUTIFLY(R) ex』をリニューアル発売

株式会社カネカ

株式会社カネカ（本社：東京都港区、社長：藤井 一彦）は、グループ会社であるカネカユアヘルスケア株式会社（本社：東京都港区、社長：三宅 郁子）を通じて、日本で初めて（※1）健康な女性の肌のターンオーバーの維持（※2）に役立つ機能性表示食品『わたしのチカラ(R) BEAUTIFLY(R) ex』（※3）を、2025年10月1日（水）よりリニューアル発売いたしました。

『わたしのチカラ(R) BEAUTIFLY(R) ex』は、還元型コエンザイムQ10（※4）を100mg配合したサプリメントです。「健康な女性の肌のうるおいに役立つ」機能だけでなく、新たに報告された「健康な女性の肌のターンオーバーを維持する」機能を追加し、機能性表示食品として発売します。還元型コエンザイムQ10に加え、抗酸化作用を持つアスタキサンチンを配合しており、肌の乾燥をカラダの内側からケアしたい大人の女性を日々サポートします。

「コエンザイムQ10」は、人体のほぼ全ての細胞内に存在し、からだのエネルギー産生に欠かせない成分です。「酸化型」と「還元型」の2形態があり、本来の働きを発揮するには、「酸化型」を体内で「還元型」に変換する必要があります。本商品は、体内で吸収し、ダイレクトにパワーを発揮できる「還元型」のコエンザイムQ10であり、効率的に健康をサポートします。

「わたしのチカラ(R)」シリーズでは、当社の独自素材である還元型コエンザイムQ10で幅広い機能を訴求した新商品開発を進め、お客様がニーズに合わせて選べるように、今後も順次ラインアップを増やしてまいります。

当社は、「カネカは世界を健康にする。KANEKA thinks “Wellness First”.」という考えのもと、健康に関する商品を通じてお客様のより良い毎日を全力で応援し続けてまいります。

以上

（※1）2025年9月現在、カネカ調べ

（※2）肌細胞が新陳代謝する一連のプロセス

Morikawa H et al., Jpn Pharmacol Ther. 2023; 51(4): 551-562.

（※3）消費者庁 機能性表示食品の届出情報

（https://www.fld.caa.go.jp/caaks/s/cssc01/fwccd01?c__id=a09F900004sk8XqIAI）

（※4）カネカは独自の発酵技術を活かして、世界で初めて酵母から還元型コエンザイムQ10素材の量産化に成功しました。世界の製薬会社・サプリメント会社に還元型コエンザイムQ10素材を提供しているリーディングカンパニーであり、日本・アメリカ・ヨーロッパ・アジアなどでサプリメントに採用され、多くの人々にご愛用いただいています。

＜商品概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/114127/table/45_1_0524f2abfc3c11f9efea12cbb9107c89.jpg?v=202510160257 ]

（※5） 軽減税率対象商品につき、税込み価格は消費税8%にて表示しております。

【商品特長】

・カネカ独自の素材である還元型コエンザイムQ10を2粒で100mg配合し、「健康な女性の肌のターンオーバーの維持」「健康な女性の肌のうるおいに役立つ」の2つの機能が報告されています。

・抗酸化作用を持つアスタキサンチン（機能性関与成分）、ビタミンＣを配合しています。

・食生活は、食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

・本品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届出されたものです。ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。

・本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。

【商品に関するお問い合わせ】

カネカユアヘルスケア株式会社 0120-438-910（月～土曜日9:00～20:00/祝日・年末年始を除く）

＜カネカユアヘルスケア株式会社＞

■本社 ：東京都港区

■事業内容 ：カネカの素材を使用した健康に関する商品の製造・販売、EC販売

■代表取締役社長 ：三宅 郁子