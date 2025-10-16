2025年秋冬の集中ショーティをスタート！割引クーポンあり

































女性の靴のお悩みを解決するシューズサロン｜アンド・ステディ女性の靴のお悩みに寄り添う「くつ・あし・あるく研究所 アンド・ステディ」を運営する有限会社アクスト（本社：東京都台東区 代表：小野崎記子）は、2025年10月14日より26日まで、2025年秋冬のブーツフェア第2弾となるショーティの集中オーダーをスタートしました。アンド・ステディは人形町と梅田、天神の直営店３店舗を持つ、1951年創業の浅草靴メーカー直営の靴のトータルサービスサロンです。「くつトレ®からはじめる体づくり」を提唱し、靴を使った体づくりのお手伝いを進めています。集中オーダーは、色展開・期間を区切ることで、「3,000円割引クーポン」をお使いいただける、リピーターさんのためのサービスです。毎月なにかしらのクーポンをお届けできるよう、企画を運用しています。2025年秋冬のトレンドレザーから、カーフ３色を主役に据えた集中ショーティをリリースしました。カーフはキメが細かく、しっとりして、艶がある、とても美しい子牛のレザー。仕入れられたことがラッキーで、次はいつ入荷するか読めない、入荷しても同じ価格での提供が保証できない、価値の高い貴重素材です。その革をたっぷりと使ったショーティは、シンプルなデザインが革の存在感を際立たせ、極めて格式高い１足に仕上がっています。

靴は「履かないとわからない」ものです。靴というモノだけではなく、「本当の自分サイズの靴」を試着し、足に合うという感覚を磨いていただく体験・コトを提供することで、人生100 年時代、本当に足に合う靴を選び、自分の足で歩き続けることで、足からの健康づくりを目指す女性たちをもっと増やし、日本の健康寿命を延ばすことに貢献できると考えています。中長期的には日本の新しく正しい靴文化を醸成することにも繋がります。ご取材いただければ幸いです。





