開放F値2.8でボケ表現や暗所撮影に適した、標準ズームレンズ「NIKKOR Z DX 16-50mm f/2.8 VR」を発売
株式会社ニコンの子会社、株式会社ニコンイメージングジャパンは、APS-Cサイズ/DXフォーマットミラーレスカメラ対応の標準ズームレンズ「NIKKOR Z DX 16-50mm f/2.8 VR」を発売します。
「NIKKOR Z DX 16-50mm f/2.8 VR」は、ズーム全域で明るい開放F値2.8一定の、16mmから50mm※1までの焦点距離をカバーする、APS-Cサイズ/DXフォーマットの標準ズームレンズです。開放F値2.8ならではの大きく自然なボケとNIKKOR Z レンズならではの高い光学性能による色にじみを抑えた※2クリアーな描写を実現し、作品性の高い表現が可能です。絞り開放ではソフトな描写、絞れば解像感が高い描写、と多彩な表現が楽しめます。さらに、レンズシフト方式手ブレ補正（VR）機構（補正効果5.0段中央※3）により、暗所でシャッタースピードが遅くなった場合でも手ブレを効果的に軽減できます。大口径ズームレンズでありながら、全長約88mm、質量約330gの小型・軽量設計で、優れた携行性と高い機動性の両立を実現しました。また、「STM（ステッピングモーター）」を採用したことにより、静かなAF駆動を実現し、フォーカスブリージングを抑制したレンズ設計と併せて、動画撮影をサポートします。このレンズにより「ニコン Z シリーズ」のAPS-Cサイズ/DXフォーマットカメラユーザーのためのレンズラインナップが一段と充実します。
ニコンは、今後も新次元の光学性能を追求し、ユーザーのニーズに応えていきます。そして、映像表現の可能性をさらに拡げることを目指し、映像文化の発展に貢献します。
※1 FXフォーマット・35mm判換算で24-75mmレンズの画角に相当。
※2 「ニコン Z50」（2019年11月発売）使用時は、カメラのファームウェアを最新版にアップデートする必要があります。
※3 CIPA2024規格準拠。Yaw/Pitch補正性能。「ニコン Z50II」（2024年12月発売）装着時（望遠端、NORMALモード）。
発売概要
商品名:「NIKKOR Z DX 16-50mm f/2.8 VR」
価格:オープンプライス
発売時期:2025年10月31日
日本での予約販売受付は、10月22日10時より開始します。
主な特長
ズーム全域で一定の明るい開放F値2.8で、大きく自然なボケを活かした表現や、暗所での手ブレを抑えた撮影が可能
広角から中望遠域をカバーする焦点距離16-50mm※1で、幅広い撮影シーンと被写体に対応
最短焦点距離は広角端0.15m、望遠端0.25mで、被写体に近づいたダイナミックな表現が可能
EDレンズ1枚、非球面レンズ2枚により、各種収差を効果的に低減※2
5.0段（中央）※3の手ブレ補正効果を発揮する、レンズシフト方式手ブレ補正（VR）機構を搭載
全長約88mm、質量約330gで、快適な手持ち撮影が可能
「STM（ステッピングモーター）」を採用し、静かなAF駆動を実現
フォーカスブリージングの抑制に配慮した設計で、動画撮影に最適
快適でなめらかな操作感のコントロールリングを搭載し、フォーカス（M/A）、絞り、露出補正、ISO感度のいずれかの機能をカメラから割り当て可能
動画撮影時には「Z50II」との組み合わせで「ハイレゾズーム」※4により、解像感を維持しF値一定のまま、16-100mm f/2.8相当（ズーム倍率6.25倍）の画角を得ることが可能
防塵・防滴に配慮した設計※5
※1 FXフォーマット・35mm判換算で24-75mmレンズの画角に相当。
※2 「Z50」使用時は、カメラのファームウェアを最新版にアップデートする必要があります。
※3 CIPA2024規格準拠。Yaw/Pitch補正性能。「Z50II」装着時（望遠端、NORMALモード）。
※4 「Z50II」の動画撮影メニュー［画像サイズ/フレームレート］が［1920×1080 30p］、［1920×1080 25p］または［1920×1080 24p］の場合に使用できます。AFエリアモードは［ワイドエリアAF（L）］に固定され、フォーカスポイントは表示されません。また、動画撮影メニュー［電子手ブレ補正］は［OFF］に固定されます。
※5 すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。
主な仕様
マウント:ニコン Z マウント
焦点距離:16-50mm
最大口径比:1：2.8
レンズ構成:11群12枚（EDレンズ1枚、非球面レンズ2枚）
画角:83°-31°30′（撮像範囲DX）
寸法:約74.5mm（最大径）×88mm（レンズマウント基準面からレンズ先端まで）
質量:約330g
