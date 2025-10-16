こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
TIGORAから、BFJ公認魚雷型バットが登場！！ホームラン量産へ一歩近づく極上のアイテムを、お求めやすい価格で限定発売！
スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野敦之）が運営するプライベートブランド「TIGORA（ティゴラ）」から、BFJ公認、話題の「魚雷型バット」を、10月17日(金)よりスポーツデポ・アルペン57店舗と公式オンラインストアにて発売いたします。
「スポーツをもっと身近に」というパーパスを掲げ、経営方針の一つの「世界に通用するプライベートブランド」が命題であるアルペングループが、とことんこだわった「確かな品質」と「お求めやすい価格」を体現した商品が誕生しました。魚雷型バットの供給が十分に行われていない今、一人でも多くのお客様に早くお届けしたいという思いで取り組みました。アルペングループは、売場を持ったメーカーです。ご使用後のお客様の声を、さらに次の商品構想に繋げます。
■魚雷型バットとは
魚雷のような形状でスイートスポット部分が最も太く、先端が細くなっています。従来のバットより重心がグリップ側にあり、振り抜きやすく、打球時の飛距離が出る構造になっています。
■極上の生産背景
TIGORA BFJ公認 魚雷型バットは、多くのプロ野球選手の使用モデルの生産を手掛ける日本国内の工場で生産しており、安心と実績を誇る”日本製”バットです。
生産工場は、長年のノウハウと現代のプロ野球選手にも認められる確かな技術があります。その技術の粋を結集し、最高の仕上がりを実現しました。
■お求めやすい価格
試合でも使用できるBFJ公認の硬式バットであり、かつ、希少な流通量でありながら、お求めやすい税込14,990円を実現しました。試合でのホームラン量産を目指したい方はもちろん、一度は魚雷型バットを使用したいという方も、ぜひお買い求めください。
硬式野球 （日本製）
木製（メープル）
84cm 850g
税込14,990円
株式会社アルペンについて
創業：1972年7月
資本金：151億円
業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）
事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売
・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営
本件に関するお問合わせ先
ウェブサイト： https://store.alpen-group.jp/corporate/
「スポーツをもっと身近に」というパーパスを掲げ、経営方針の一つの「世界に通用するプライベートブランド」が命題であるアルペングループが、とことんこだわった「確かな品質」と「お求めやすい価格」を体現した商品が誕生しました。魚雷型バットの供給が十分に行われていない今、一人でも多くのお客様に早くお届けしたいという思いで取り組みました。アルペングループは、売場を持ったメーカーです。ご使用後のお客様の声を、さらに次の商品構想に繋げます。
■魚雷型バットとは
魚雷のような形状でスイートスポット部分が最も太く、先端が細くなっています。従来のバットより重心がグリップ側にあり、振り抜きやすく、打球時の飛距離が出る構造になっています。
■極上の生産背景
TIGORA BFJ公認 魚雷型バットは、多くのプロ野球選手の使用モデルの生産を手掛ける日本国内の工場で生産しており、安心と実績を誇る”日本製”バットです。
生産工場は、長年のノウハウと現代のプロ野球選手にも認められる確かな技術があります。その技術の粋を結集し、最高の仕上がりを実現しました。
■お求めやすい価格
試合でも使用できるBFJ公認の硬式バットであり、かつ、希少な流通量でありながら、お求めやすい税込14,990円を実現しました。試合でのホームラン量産を目指したい方はもちろん、一度は魚雷型バットを使用したいという方も、ぜひお買い求めください。
硬式野球 （日本製）
木製（メープル）
84cm 850g
税込14,990円
株式会社アルペンについて
創業：1972年7月
資本金：151億円
業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）
事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売
・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営
本件に関するお問合わせ先
ウェブサイト： https://store.alpen-group.jp/corporate/