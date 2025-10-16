¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¶ä¹Ô¡¢SAS¤È¥³¥à¥Á¥å¥¢¤È¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤êDXÀïÎ¬¤ò²ÃÂ®
～¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹AI´ðÈ×¤Ç¤ªµÒ¤µ¤ÞÀÜÅÀ¤ÎÌ¤Íè¤òÁÏÂ¤～
³ô¼°²ñ¼ÒÃæ¹ñ¶ä¹Ô¡ÊËÜ¼Ò¡§²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶è¡¢Æ¬¼è¡§²ÃÆ£ ÄçÂ§¡¢°Ê²¼¡¢Ãæ¹ñ¶ä¹Ô¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯¤ËºöÄê¤·¤¿¡Ö¤Á¤å¤¦¤®¤óDXÀïÎ¬¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹AI¤Ë¤è¤ê¡¢¿Í¤Î°Õ»Ö·èÄê¤ò¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤ËÆ³¤¯SAS Institute Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¼êÅç ¼çÀÇ¡¢°Ê²¼¡¢SAS Japan¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹AI´ðÈ×¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ðÈ×¤ÎÃæ³Ë¤Ë¤Ï¡¢SAS¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖSAS® Viya®¡×¤òºÎÍÑ¡¢¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑ¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥à¥Á¥å¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§ß·ÅÄÀé¿Ò¡¢°Ê²¼¡¢¥³¥à¥Á¥å¥¢¡Ë¤¬»²²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
Ãæ¹ñ¶ä¹Ô¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÑ³×¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢ÃÏ°è´ë¶È¤Î¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤Ë¤Ï¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡×¤È¡Ö¥ê¥¢¥ë¡×¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤¬ÉÔ²Ä·ç¤È¤Î¹Í¤¨¤«¤é¡¢¡Ö¤Á¤å¤¦¤®¤óDXÀïÎ¬¡×¤òºöÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£±Ä¶È¤Î¹âÅÙ²½¡¢¸ÜµÒÀÜÅÀ¤Î¶¯²½¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î³èÀ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²óÆ³Æþ¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¤Î¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹AI´ðÈ×¤Ï¡¢¤³¤ÎDXÀïÎ¬¤ò»Ù¤¨¤ëÃæ³Ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ç¤¹¡£ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¿®Íê´Ø·¸¤ÈºÇÀèÃ¼¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÍ»¹ç¤·¡¢¸Ä¿Í¡¦Ë¡¿Í¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ò¿×Â®¤«¤ÄÅª³Î¤ËÄó¶¡¤¹¤ëÂÎÀ©¤Î³ÎÎ©¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹AI´ðÈ×¤ÎÆÃÄ¹
Ãæ¹ñ¶ä¹Ô¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë100Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë¹Ô°÷¤¬¡¢½¾Íè¤ÎSAS¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ª¤è¤Ó¥µー¥Ó¥¹¤òÆü¾ï¶ÈÌ³¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢ÃÏ°è¶ä¹Ô¤ÎÃæ¤ÇÀè¶î¤±¤Æ¡¢¡ÖSAS Viya¡×¤òÃæ³Ë¤È¤·¤¿Àè¿ÊÅª¤Ê¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹AI´ðÈ×¤òÁ´¼Òµ¬ÌÏ¤ÇÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯°Õ»Ö·èÄê¤Î¥¹¥Ôー¥É¤È¼Á¤ÎÂçÉý¤Ê¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£SAS Viya¤Ï¡¢Âçµ¬ÌÏ¥Çー¥¿¤ò¹âÂ®¤«¤Ä°ÂÄêÅª¤Ë½èÍý¤¹¤ë¶¯ÎÏ¤ÊÊ¬ÀÏ¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ´ðÈ×¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥¯¥é¥¦¥É¾å¤Ç²ÔÆ¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¿×Â®¤«¤Ä½ÀÆð¤Ê¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¶ä¹Ô¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ¥Çー¥¿¤Î¹âÂ®½èÍý¤Ë²Ã¤¨¡¢³°Éô¥Çー¥¿¤È¤Î±ß³ê¤ÊÏ¢·È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢ÃÏ°è¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø¤ÎÄó°Æ¤ò¤è¤ê¹âÀºÅÙ¤«¤Ä¿×Â®¤Ë¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢SAS Viya¤Î±¿ÍÑ´Ä¶¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡ÖSAS Managed Cloud Services¡×¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¥Þ¥Íー¥¸¥É´Ä¶¤ÇSAS¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤È¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ª¤è¤ÓÊ£»¨²½¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É´Ä¶¤Î±¿ÍÑ´ÉÍýÉé²Ù¤ò·Ú¸º¤·¡¢¥»¥¥å¥¢¤Ç¥¹¥±ー¥é¥Ö¥ë¤Ê±¿ÍÑ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¾Íè¤Îµ¡Ç½³ÈÄ¥¤ä¿·¤¿¤Ê¥Ëー¥º¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë³ÈÄ¥À¤Î¹â¤¤¥¯¥é¥¦¥ÉÀß·×¤Ë¤è¤ê¡¢Ãæ¹ñ¶ä¹Ô¤ÎDXÀïÎ¬¤ò»Ù¤¨¤ëÃæ³Ë´ðÈ×¤È¤·¤Æ¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
Ìò³äÊ¬Ã´¤È»Ù±çÂÎÀ©
SAS Japan¤Ï¡¢SAS Viya¤ÎÄó¶¡¤Ë²Ã¤¨¡¢°Ê²¼¤Î»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤ÆÃæ¹ñ¶ä¹Ô¤ÎDXÀïÎ¬¤òÈ¼Áö¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹(ÀïÎ¬È¼Áö»Ù±ç)
¥°¥íー¥Ð¥ë¶âÍ»µ¡´Ø¤È¤Î¶¨¶È¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢Ãæ¹ñ¶ä¹Ô¤ÎDXÀïÎ¬¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¥Çー¥¿¡¢AI³èÍÑ»Ù±ç
¡¦ÄêÃå²½»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹
SAS¥¹¥¥ë½¬ÆÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Ãæ¹ñ¶ä¹Ô¤Î¥Çー¥¿³èÍÑ¿Íºà°éÀ®·×²èÁ´ÂÎ¤òÊñ³çÅª¤Ë»Ù±ç¤·¡¢¹Ô°÷¤ÎÊ¬ÀÏÎÏ¤È¶ÈÌ³¿ë¹ÔÎÏ¤Î¶¯²½¤ò¿ä¿Ê
¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹
¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑ¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ë¥³¥à¥Á¥å¥¢¤ÈÏ¢·È¤·¡¢DXÀïÎ¬¤Î¿ä¿Ê¡¢¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹AI´ðÈ×¤Î³ÈÄ¥¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥Çー¥¿Íø³èÍÑ¤òµ»½ÑÌÌ¡¦±¿ÍÑÌÌ¤ÎÎ¾Â¦¤«¤é»Ù±ç¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Çー¥¿³èÍÑÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤Ë¹×¸¥
°ìÊý¡¢¥³¥à¥Á¥å¥¢¤Ï¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤ËÂÐ¤¹¤ëËÉÙ¤Ê¶ÈÌ³ÃÎ¸«¤ÈSASÆ³Æþ¤Î¼ÂÀÓ¤ò³è¤«¤·¡¢DXÀïÎ¬¤Î¼Â¸½¤òÈ¼Áö»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£Í×·ïÄêµÁ¤«¤é¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ãÀß·×¡¢¼ÂÁõ¡¢¥Çー¥¿°Ü¹Ô¡¢±¿ÍÑÀß·×¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æ³Æþ¸å¤ÎÄêÃå²½»Ù±ç¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥¦¥É±¿ÍÑ¤Î¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áá´üÎ©¤Á¾å¤²¤È°ÂÄê²ÔÆ¯¡¢¾Íè¤Î³ÈÄ¥¤ò¸«¿ø¤¨¤¿½ÀÆð¤Ê´ðÈ×Àß·×¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
Ãæ¹ñ¶ä¹Ô¤Ï¡¢SAS¤ª¤è¤Ó¥³¥à¥Á¥å¥¢¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Î¤â¤È¡¢ËÜ´ðÈ×¤òDXÀïÎ¬¤ÎÃæ³Ë¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¡¢¸Ä¿Í¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¸þ¤±¤Ë¤Ï¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¶âÍ»ÂÎ¸³¤ò¡¢ÃÏ°è´ë¶È¤Ë¤Ï¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤Ê±Ä¶È¤Î¹âÅÙ²½¤È´ë¶È²ÁÃÍ¤Î»ýÂ³Åª¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿»Ù±ç¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¿å½à¤Î¥Çー¥¿&AI³èÍÑ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÃÏ°è¤Ë´Ô¸µ¤·¡¢´ë¶È³èÆ°¤ÈÀ¸³è¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¡£ÃÏ°è¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤È»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤Ë¤è¤ë¸ÜµÒÂÎ¸³¤Î³×¿·
¡Ö¤Á¤å¤¦¤®¤ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ýー¥¿¥ë¡×¤ä¡Ö¤Á¤å¤¦¤®¤ó¥¢¥×¥ê¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸ÜµÒ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤¿¥ì¥³¥á¥ó¥É¾ðÊó¤òÇÛ¿®¤¹¤ëµ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢¤è¤êÅª³Î¤«¤Ä¥¿¥¤¥à¥êー¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¤Ë¤è¤ê¡¢¸ÜµÒËþÂÅÙ¤Î¸þ¾å¤ò¿ä¿Ê
¡¦¡Ö¸ÜµÒ¤ÎÀ¼¡×¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹²þÁ±
¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¤Î±þÂÐ¡¢±Ä¶ÈÆüÊó¡¢¥¢¥ó¥±ー¥È¤Î¼«Í³µ½Ò¤Ê¤É¡¢¸ÜµÒ¤ÎÀ¼¤òAI¤Ë¤è¤ë¼«Á³¸À¸ì½èÍý¤ÇÊ¬ÀÏ¤·¡¢¸ÜµÒ¤Î²ÝÂê¤äÀøºß¥Ëー¥º¤ò¼«Æ°Ãê½Ð¤·¡¢¿×Â®¤Ê²þÁ±¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¹½ÃÛ
¡¦´ë¶È²ÁÃÍ¤Î»ýÂ³Åª¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿»Ù±çÂÎÀ©¤Î¶¯²½
±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤ÎÌÜÍø¤ÎÏ¤ÈÀè¿ÊÅª¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è´ë¶È¤Î¾ÍèÀ¡¦À®Ä¹À¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÉ¾²Á¤·¡¢¶È³¦¡¦³°Éô´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿²¾Àâ¹½ÃÛ¤ÈÄó°Æ¤ÎÀºÅÙ¤ò¹â¤á¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç
¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¡¦¹Ô°÷¡¦¥Ñー¥È¥Êー¡¦ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë²ÁÃÍ¤¬½Û´Ä¤¹¤ë¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¤ÎÌ¤Íè¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
SAS¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
SAS¤Ï¥Çー¥¿&AI¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£SAS¤Î³×¿·Åª¤Ê¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤È¶È³¦ÆÃ²½·¿¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤¬¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¥Çー¥¿¤ò¿®Íê¤Ç¤¤ë°Õ»Ö·èÄê¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¥Ñ¥ïー¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SAS¤Ï¡ÖThe Power to Know®¡ÊÃÎ¤ëÎÏ¡Ë¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
*SAS¤È¤½¤ÎÂ¾¤ÎÀ½ÉÊ¤ÏÊÆ¹ñ¤È¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÊÆ¹ñSAS Institute Inc.¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î²ñ¼ÒÌ¾¤Ê¤é¤Ó¤ËÀ½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¥³¥à¥Á¥å¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥³¥à¥Á¥å¥¢¤Ï´ë¶È¸þ¤±IT¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ëÆÈÎ©·Ï¥·¥¹¥Æ¥à¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥¿ー¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥Ñー¥È¥Êー¡×¤È¤·¤Æ¡¢Äó°ÆÎÏ¤Èµ»½ÑÎÏ¤ò³è¤«¤·¤¿¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢
¤ªµÒÍÍ¤Î·Ð±Ä²ÝÂê¤Î²ò·è¤ª¤è¤Ó»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤Î¼Â¸½¤ò¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
