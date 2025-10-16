株式会社HOMEドクター

センコーグループホールディングス株式会社が提供する「ライフサポートコンシェルジュ」サービスと夜間休日に医師を呼べるHOMEドクターが連携

株式会社HOMEドクター(東京都港区、代表取締役：佐々木琢矢、以下HOMEドクター)は社会ニーズに応える生活総合サービスとして「ライフサポートコンシェルジュ」を展開するセンコーグループホールティングス株式会社（東京都江東区、取締役：増田康裕、以下センコー社）と業務連携を行いましたのでお知らせいたします。

◆背景 幅広い生活総合サービスの展開

センコー社は関連会社を含め介護・看護・保育・飲食等人々の生活に寄り添ったサービスとして「ライフサポートコンシェルジュ」を展開しております。

またHOMEドクターは夜間休日にスマホ一つで自宅に医師を呼べるサービスを展開しています。

夜間や休日に急な体調不良を訴えた場合、診察可能な医療機関を探し、外出の準備を整えて夜間救急外来や休日診療所へ受診する、という実情があります。

この状況に全世代対応型で自宅に医師を呼ぶことができるHOMEドクターと様々な生活総合サービスを事業展開している「ライフサポートコンシェルジュ」との本連携に至りました。

◆概要

「ライフサポートコンシェルジュ」会員様は交通費が無料

「ライフサポートコンシェルジュ」はセンコー社がLINEで提供する便利でお得な登録無料の会員制サービスです。「ライフサポートコンシェルジュ」会員様向けにHOMEドクターのサービスを提供いたします。

「ライフサポートコンシェルジュ」会員様は夜間休日にHOMEドクターのサービスを活用することで急な体調不良時に対応することが可能になります。また通常電話依頼時には交通費が発生するものの、本連携において「ライフサポートコンシェルジュ」会員様経由で往診要請を行った会員様は交通費を無料で利用する特典が得られます。

◆対象者

・「ライフサポートコンシェルジュ」のLINE会員様

ライフサポートコンシェルジュURL：https://www.senkogrouphd.co.jp/life-support/

関西キャンペーン（LINE友達追加）：https://www.senkogrouphd.co.jp/life-support/kansai-cp2025/

◆対応期間

2025年10月16日以降

センコー社とHOMEドクターは本連携のみに関わらず、連携強化における新規プロダクトの創出等今回の取組に限らず両社のアセットを活用し新たな価値提供を推進してまいります。

◆センコーグループホールディングス株式会社 ライフサポート事業とは？

人々の生活を支援する企業グループとして、社会ニーズに応える「ライフサポート事業」に進出しています。人生100年時代の健康を見据えたスポーツジム・フィットネス運営、介護・看護サービスの提供、地域産業や雇用創出につながる農業（植物工場）事業、家事代行、保育など、グループ各社の事業は地域の持続的な発展に貢献する取り組みとして評価されています。“一生涯を通じて生活者を支援する”ために、事業領域の拡大と事業の高度化をさらに進めていきます。

◆株式会社HOMEドクターとは？

株式会社HOMEドクターは夜間休日の往診サービスを展開しております。在宅診療を地域で展開している医療機関様の夜間休日のサポートや地域の患者様の夜間休日の往診サービス事業を関東及び関西にてサービスを提供しており、医療機関の皆様へ寄り添った事業にて開業医の負担を軽減し、地域医療へ貢献いただく世界観の構築を目指してまいります。

◆会社概要

社名：センコーグループホールディングス株式会社 ライフサポート事業本部

本社：東京都江東区潮見2-8-10

代表者：取締役 常務執行役員 ライフサポート事業本部長 増田康裕

事業内容：生活総合支援サービスの展開

・介護

・保育

・家事代行

・フィットネス

・総合卸売・小売・レストラン

・農業

URL：https://www.senkogrouphd.co.jp/

社名：株式会社HOMEドクター

本社：東京都港区芝2-18-2エラスムス芝公園ビル3F

代表者：佐々木 琢矢

事業内容：HOMEドクター事業の運営

・夜間休日の往診支援事業

URL：https://homedr.co.jp/

【本件におけるお問い合わせ】

株式会社HOMEドクター

メール：info@homedoc.jp

TEL：03-6275-1383

※WEBサイト記載のフリーダイヤルは一般患者様からの相談対応等がありますのでご遠慮ください。お問い合わせがある場合は上記メールアドレスにご連絡いただけましたら随時対応させていただきます。