キャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社、事務所移転のお知らせ

あわせて電話番号も変更となりますので、ご確認くださいますようお願い申し上げます。【移転先事務所】〒108-0073東京都港区三田3-1-4 Net1.三田ビル4階TEL: 03-6435-3281FAX: 03-6435-3282【移転先業務開始日】2025年10月20日（月）これを機に社員一同、気持ちを新たに、より一層社業に専心する所存でございます。新事務所におきましても、なお一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。＜キャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社について＞

キャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社は、ウェブ・ツー・キャドジャパン株式会社とドイツCADENAS GmbHとの提携によって2007年に設立された会社です。現在はCADENASの完全子会社として、より緊密な連携を取りつつ事業を進めています。CADENASは1992年の設立以来、CADデータを軸に製造業を支援する革新的なソリューションを提供しています。現在はヨーロッパ、アメリカ、アジアに拠点を持つグローバル企業です。部品標準化によるコストダウンを実現する戦略的パーツ管理ソリューション 「PARTsolutions」、CADデータの配信を核としたサプライヤ (部品メーカー) 向けマーケティングソリューション「eCATALOGsolutions」、機械・建築設計者向けCADデータダウンロードポータル「3Dfindit.com」等のソリューションサービスを展開しています。◆キャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社 事業詳細PARTsolutions、eCATALOGsolutions、PARTcommunity、BIMcatalogs、CADENAS は、ドイツ連邦共和国またはその他の国における、CADENAS またはその系列会社の登録商標です。