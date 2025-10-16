こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
キャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社、事務所移転のお知らせ
キャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社（本社：東京都北区）は、事務所を下記の通り移転することとなりましたのでお知らせいたします。
あわせて電話番号も変更となりますので、ご確認くださいますようお願い申し上げます。
【移転先事務所】
〒108-0073
東京都港区三田3-1-4 Net1.三田ビル4階
TEL: 03-6435-3281
FAX: 03-6435-3282
【移転先業務開始日】
2025年10月20日（月）
これを機に社員一同、気持ちを新たに、より一層社業に専心する所存でございます。
新事務所におきましても、なお一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
＜キャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社について＞
キャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社は、ウェブ・ツー・キャドジャパン株式会社とドイツCADENAS GmbHとの提携によって2007年に設立された会社です。現在はCADENASの完全子会社として、より緊密な連携を取りつつ事業を進めています。
CADENASは1992年の設立以来、CADデータを軸に製造業を支援する革新的なソリューションを提供しています。現在はヨーロッパ、アメリカ、アジアに拠点を持つグローバル企業です。
部品標準化によるコストダウンを実現する戦略的パーツ管理ソリューション 「PARTsolutions」、CADデータの配信を核としたサプライヤ (部品メーカー) 向けマーケティングソリューション「eCATALOGsolutions」、機械・建築設計者向けCADデータダウンロードポータル「3Dfindit.com」等のソリューションサービスを展開しています。
◆キャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社 事業詳細
https://www.cadenas.co.jp/jp/company/business-activities
PARTsolutions、eCATALOGsolutions、PARTcommunity、BIMcatalogs、CADENAS は、ドイツ連邦共和国またはその他の国における、CADENAS またはその系列会社の登録商標です。
本件に関するお問合わせ先
キャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社
〒114-0024
東京都北区西ヶ原 1-46-13 横河駒込ビル2階
マーケティング部 木原
TEL：03-5961-5031
FAX：03-5961-5032
Email：info@cadenas.co.jp
