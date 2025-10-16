歯科治療のサポートサービス「Natural Implant（ナチュラルインプラント）」が“岩手県エリア”、“山形県エリア”でサービスの提供を開始、宮城県エリアはサービスの拡充に向けてさらに積極展開

Magocoro Japan株式会社

「ナチュラルインプラント」とは、Magocoro Japan株式会社（本社：千葉県八千代市、代表取締役：後藤天平、以下「Magocoro Japan」）が展開するインプラント治療をはじめとする歯科治療のサポートサービスです。

▼仙台リビング主催「リビングアクティブフェスタ ～大人の未来博2025」へ協賛「リビングアクティブフェスタ ～大人の未来博2025」

2025年11月1日（土）に仙台国際センター展示棟で開催される「リビングアクティブフェスタ ～大人の未来博2025」へ協賛、会場内で実施される協賛セミナー(無料)に出演させて頂きます。

同イベントでは健康をはじめ、QOL(人生の質)向上に関心の高いアクティブシニア層のご来場を見込んでおり、質の高いコニュニティーを通じて当社のサービスの認知拡大を目指します。

＜ セミナー概要 ＞

企 業：Magocoro Japan株式会社

日 時：2025年11月1日（土）【A-2】11:30～12:15

参 加：無料（最大50名様）

申込先：https://mrs.living.jp/sendai/s-townnews/article/6399948#a2

テーマ：「自分に合う歯科治療とは、より良い歯科クリニックの選び方」

内 容：人生を楽しく豊かに過ごすために欠かせないのが歯の健康。

一方で歯の悩みについて気軽に相談できるところは少なく、

治療が悪循環に陥るケースも少なくありません。

今回は、歯の治療に重要である歯科クリニックの選び方、

そして自分にある治療の見つけ方をご紹介させて頂きます。

不安で分かりにくい歯科治療を乗り越えるためのヒントや

コツが得られる機会となっておりますので、是非この機会に

ご参加いただき、自分自身の歯科治療と向き合ってみては

いかがでしょうか。

▼第三弾・大好評 仙台セミナーの追加開催を決定 歯科治療の悩みや不安をセミナーや個別相談で解消、治療に向けた意思決定をサポート

今年の2月・3月（全5回）、7月・8月（全６回）と開催し、満員御礼での開催となりました。参加者からは「このような機会が無かったので助かった」、「相談したことで安心して治療に進むことができた」など、治療に対して前向きなご意見を頂くことができ充実したものとなりました。

ご好評により第三弾を11月・12月（全5回）の開催を決定いたしました。お客様の声にお応えして、“対策編”と“実践編”の２コースをご用意してより充実させて実施を予定しております。

＜ セミナー概要 ＞

テーマ：仙台開催・無料セミナー「歯科治療の選択肢を広げよう」

入れ歯、ブリッジ、インプラント？あなたに合う治療とは。

対策編：「知って得する歯の治療法」

日 時：１.11月02日(日) 10:30～12:00

２.11月16日(日) 10:30～12:00

３.12月07日(日) 10:30～12:00

実践編：「自分に合うインプラント治療を考える」

日 時：４.11月09日(日) 10:30～12:00

５.11月25日(月/祝) 10:30～12:00

定 員：各7名様(先着順)

場 所：仙台協立第二ビル 3階 第7会議室(仙台市青葉区国分町1-8-14 3階)

申込み：https://forms.gle/yEaQq93FsXABKmv5A

「11月・12月 仙台開催・無料セミナー 歯科治療の選択肢を広げよう」▼新たに提携歯科クリニックと契約、協業を通して安心・安全な歯科治療サービスを提供

岩手県・山形県へのエリア拡大に伴い、岩手県は北上市、山形県は山形市で歯科クリニックと契約を締結いたしました。また、宮城県エリアにおいても新たに歯科クリニックと契約を行いサービスの拡大拡充を進めております。

ナチュラルインプラントの提携する歯科クリニックは、治療に対する技術や経験は勿論、治療設備や働くスタッフとの良好な関係など、独自の審査基準で確認を行っております。また、歯科医師の治療方針や患者様に対する想いが当社のサービス理念に共感できることも重要視しております。

仙台市の提携歯科クリニック、「アベニューデンタルクリニック」の院長 小田島優先生をご紹介させて頂きます。

「アベニューデンタルクリニック」は仙台駅から歩いて約3分の距離で抜群のアクセス環境にあり、一般歯科からインプラント治療まで網羅的に質の高い歯科医療サービスを提供しております。

～ 昨今のインプラント治療について ～

高齢化や治療環境の変化により歯科治療サービスも多様化しております。自費診療であるインプラント治療は年々増加傾向にあり、治療に対応する歯科クリニックも増えております。一方で歯科医師の知識や経験が不足してたり、売上至上主義に傾斜した経営を行っている歯科クリニックも見受けられ、患者側での情報収取や治療決断が難しくなっており、その重要性は増していると感じております。

～ ナチュラルインプラントとの協業について ～

ナチュラルインプラントでは、お客様に真摯に向き合い、治療のメリットやデメリットだけに留まらず個々のライフスタイルにも配慮した治療に関する情報提供を行っております。その背景には、治療経験の豊かなサービス監修医や提携治療院の歯科医師との連携が活かされていると感じております。このような信頼できるシステムを通して、当院でも患者様により良い医療サービスを提供できると確信し業務提携を決めました。

～ ナチュラルインプラントとは ～

ナチュラルインプラントは忙しい歯科医師に変わって患者様に治療について丁寧な事前説明を行って頂けます。これにより歯科クリニックは治療に集中することができ、より品質の高い歯科医療サービスを提供することが可能となります。ナチュラルインプラントは患者様と歯科クリニックの間に入り、不安だったり分かりにくい歯科治療のお話を取りまとめてくれる仲人のような存在です。

アベニューデンタルクリニック 院長 小田島 優 先生

【お問い合せ先】

Magocoro Japan株式会社

「ナチュラルインプラント」事務局

E-MAIL: info@natural-implant.com

電話番号：050-3091-1956