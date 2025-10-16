高槻市でグルメとジャズの融合イベント「食の文化祭」が開催

高槻市

高槻市で令和7年10月18日（土曜日）、10月19日（日曜日）の2日間、ジャズとグルメの融合イベント「食の文化祭」が市立第一中学校グラウンド及び高槻城公園内で開催。2日間で延べ約80店舗の飲食店と21組の音楽バンドが高槻をにぎわせます。

「食の文化祭」は、高槻ブランドを目指す「食」と、すでに高槻ブランドとして定着している「高槻ジャズストリート」がコラボレーションし、高槻ならではの魅力を発信するイベントとして毎年開催。市民ボランティアが企画、運営していて、今年で 17 回目を迎えます。昨年は約17,000人が来場し、大いににぎわいました。

今年は、同市内の飲食店を中心に2日間で延べ約80店舗が出店され、ファストフードや麺類、スイーツなど幅広いジャンルのグルメが並び、高槻うどんギョーザをはじめとした地元の味も登場します。

また、会場に設けられたステージでは、ジャズシンガーのShihoさんとジャズピアニストの佐山こうたさんによるライブをはじめ、総勢21バンドが出演し、迫力ある生演奏で会場を盛り上げます。

その他、マジックショー、スケートボード体験、フリーマーケットなど、多彩な企画が実施されます。子どもから大人まで楽しめるイベントにぜひお越しください。

【イベント概要】

日時：令和7年10月18日（土曜日）、10月19日（日曜日）いずれも10時から17時まで

場所：高槻市立第一中学校グラウンド及び高槻城公園内（高槻市城内町1番35号）

アクセス：阪急高槻市駅から徒歩約10分、JR高槻駅から徒歩約15分

※公共交通機関でご来場ください。

入場料：無料

【関連ホームページ】

食の文化祭（高槻市ホームページ）

https://www.city.takatsuki.osaka.jp/event/102371.html