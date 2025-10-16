LEPASの優雅なドライブの世界的旅路がまもなく始まります！LEPAS L8の「圧巻」のパフォーマンスを、あらゆる実生活シーンで体感しましょう

蕪湖（中国）、2025年10月16日 /PRNewswire/ -- 優雅さと走行性能が融合し、テクノロジーが日常に溶け込むとき、洗練されたモビリティの新たな章が幕を開けます。10月15日、2025年Chery国際ユーザー・サミット（2025 Chery International User Summit）におけるLEPASセグメントのフラッグシップ・イベント「LEPASの優雅なドライブの世界的旅路（LEPAS Global Journey of Elegant Drive）（中国ステージ）」が正式に始動します。



LEPAS L8



旅を先導するのは、初代モデルであるLEPAS L8で、ブランドを体現する「ヒョウの美学（Leopard Aesthetic）」のデザインと最先端のインテリジェント・テクノロジーを体現しています。車列は上海から蕪湖まで約1,000キロメートルを走行し、蘇州、莫干山、宣城を経由し、市街地や高速道路から曲がりくねった山道、夜間走行まで、多様な地形をカバーします。世界各国のメディア、KOL、KOCが体験に参加し、マルチチャンネルのライブ配信と空撮映像で、この映画のような「ロードブック」アドベンチャーのハイライトを余すところなく捉えます。

走行中、LEPAS L8はオールラウンドな性能と「優雅なドライブ（Elegant Driving）」の魅力を披露します。上海で、運転者は滑らかなパワー伝達とプレミアムなキャビン快適性を体感することができます。上海-江蘇高速道路では、アダプティブ・クルーズ・コントロールなどのインテリジェントな運転支援機能が、快適なクルージングを保証します。莫干山の山道では、LEPAS L8の俊敏なハンドリングと効率的なエネルギー回生システムが発揮され、V2L外部電源供給機能によりキャンプ場が移動式エネルギー拠点へと変貌します。宣城周辺では洗練されたシャシーと安定性を体感でき、蕪湖では先進のAPAおよびRPA駐車アシストがドライブを完璧に締めくくります。

単なる試乗を超え、このイベントは車輪の上での優雅な生活を称賛します。人、車、風景を融合させ、LEPAS L8が洗練された旅の相棒となる姿を浮き彫りにします。参加者は上海の現代的なスカイライン、蘇州の古典庭園、莫干山の静謐な自然、宣城の水墨画のような風情、蕪湖の活気ある河畔を探索します。各目的地が優雅さ、文化、モビリティの独自の対話を披露します。

この旅は、2025年Chery国際ユーザー・サミット（2025 Chery International User Summit）におけるLEPAS参加の重要なハイライトでもあります。サミット期間中にはCheryエコシステム展示会（Chery Ecosystem Exhibition）が開催され、Cheryの「ヒューマン・アシスタント」であるAiMOGAロボットが初披露されます。

（日本語リリース：クライアント提供）

